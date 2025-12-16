Yasal süreç başlatılmıştı: Mavi Göl için karar verildi!

Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve geçmişte maden sahası olarak kullanılan bölge, rezervlerin tükenmesi üzerine zamanla yağmur suyu alarak yapay göle dönüştü. Kamuoyunda “Mavi Göl” olarak adlandırılan Martılıgöl'de yasal süreç, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maden sahasında rezervin tükendiğinin bildirilmesi üzerine başlamıştı.

Koca göl hartadan silindi! Bir zamanlar 'Kuş Cenneti'ydi

Bölgedeki çok sayıda eski maden sahasında iyileştirme çalışmasına geçildi. Toprak dolgu ve döküme ihtiyaç duyulması üzerine süreçle ilgili resmi işlemler başlatıldı.

ÇED GÖRÜŞÜ: “GEREKLİ DEĞİLDİR”

Rehabilitasyon süreci kapsamında, konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne taşınarak ÇED görüşü talep edildi. İl Müdürlüğü’nün 22 Kasım 2024 tarihli yazısında, söz konusu alan için ÇED görüşüne gerek olmadığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla uygun görüş verildi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZNİ VE TOPRAK DOLGU KARARI

Alanının rehabilite edilebilmesi amacıyla proje hazırlanarak, 17 Aralık 2024 tarih ve 2353010 sayılı yazı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. Başvuruda, 436.845,45 metrekarelik alanda, rehabiliteye hazırlık için 13.528.330,30 metreküp toprak dolgu işlemi için izin talep edildi.

Söz konusu talep, 28 Mayıs 2025 tarih ve 15741351 sayılı yazı ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunarak kabul edildi. Alan, 23 Mayıs 2030 tarihine kadar izinlendirildi.

İBB MECLİSİ’NDEN ONAY, İSTAÇ’A DEVİR

Belirlenen 13.528.330,30 metreküp toprak dolgu işleminin gerçekleştirilebilmesi için konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunuldu. 19 Haziran 2025 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı ile alan, söz konusu işlemlerin yürütülmesi amacıyla İSTAÇ A.Ş.’ye devredildi.

YAPAY GÖL, CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ OLUŞTURUYORDU

Alanın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede, söz konusu bölgenin uzun süredir atıl durumda bulunduğu, geçmiş yıllarda yürütülen maden faaliyetleri sonucu oluşan çukurun zaman içerisinde su birikmesiyle dolması neticesinde bölgede yapay bir göl meydana geldiği belirlendi. Zamanla ve çevresel koşulların etkisiyle bu yapay göletin, bölgede yaşayanlar açısından can güvenliği bakımından risk unsurları barındırır hale geldiği, bu durumun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması istendi.

FAUNA VE FLORA AÇISINDAN KRİTİK TÜR TESPİT EDİLMEDİ

Çalışmalara başlanmadan önce suni gölet için bilimsel literatür incelemeleri yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, fauna ve flora açısından korunması, izlenmesi veya kritik kabul edilmesi gereken herhangi bir türe rastlanmadı. Ayrıca gölette bulunan balıkların doğal yollarla oluşmadığı, geçmiş yıllarda izinsiz ve tamamen insan eliyle yapay olarak bırakıldığının tespit edildi.

BALIKLAR ALİBEYKÖY BARAJI’NA AKTARILDI

Kamuoyunda “Mavi Göl” olarak adlandırılan bölgede yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, alanda yalnızca tatlı suda yaşayan sınırlı sayıda balık türünün bulunduğu belirlendi. Bu türlerin korunması amacıyla, bilimsel ve teknik kriterlere uygun şekilde, oluşturulan kanal ve dere bağlantıları kullanılarak balıkların Alibeyköy Barajı’na güvenli biçimde yönlendirilmesi sağlandı.

Aktarım işleminin, suyun doğal cazibesi esas alınarak, gerekli görülen durumlarda pompa desteğiyle, kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Göldeki su, kontrollü biçimde yakındaki İSKİ su barajlarına tahliye edildi.