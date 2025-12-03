Koca göl hartadan silindi! Bir zamanlar 'Kuş Cenneti'ydi

Yetersiz yağışlar ile gölü besleyen Seyfe, Horla, Yenidoğanlı ve Malya pınarlarından beklenen akışın olmaması, gölün tamamen kurumasına yol açtı.

Bir zamanlar kuş cennetiydi: Çavuşçu Gölü tamamen kurudu!

BÖLGE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip göl, flamingo, turna, angut ve ördek gibi çok sayıda kuş türünün bölgeyi terk etmesiyle son aylarda sessizliğe büründü.

Göl, önceki yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 27 tür de dahil olmak üzere toplam 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Kıymaz, yetersiz yağışlar ve pınarlardan beklenen akışın olmamasının yanı sıra, yeraltı suyunun bilinçsiz kullanımının da gölü olumsuz etkilediğini söyledi.

"ACİL EYLEM PLANINA DAHİL EDİLDİ"

Gölün kapalı havza olması nedeniyle yağışlarla ve yüzey akışıyla beslendiğine dikkati çeken Kıymaz, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kuruyan göllerle ilgili yeni bir çalışması var. Seyfe Gölü de bu göller listesine dahil edildi. Seyfe Gölü için acil eylem planları oluşturulmakta. Su kalitesi ile yeraltı su kaynaklarının izlenmesi ve kontrolü, kaçak kuyuların önüne geçilmesi, kuraklığa dayanaklı bitki çeşitlerinin yaygınlaştırılması gibi uzun vadede bunların hayata geçirilecek olması, gölün eski durumuna getirileceği konusunda ümit veriyor."

Kıymaz, su olmaması nedeniyle göçmen kuşların son yıllarda başka bölgelere gittiğini ve gölün sessizliğe büründüğünü dile getirdi.

1985'TEN BERİ YÜZDE 94 DARALMA YAŞANDI

Son uydu görüntüleriyle değerlendirildiği zaman gölün 1985'ten 2024'e doğru belirgin değişim yaşadığını, yağışlı dönemden kurak dönemlere geçildiğini anlatan Kıymaz, 1995'te göl yüzeyinde daralmalar başladığını ifade etti.

Kıymaz, 1985'ten bugüne gölün yüzey alanında yüzde 94 daralma yaşandığına işaret ederek, "Uydu görüntüleri incelendiğinde özellikle 1995'te ilk kırılma oluyor. 2005, 2010, 2015 ve 2020'de Türkiye genelinde çok ciddi kuraklıklar yaşandı. Seyfe Gölü de bu koşullardan olumsuz etkilendi." diye konuştu.

Çok kısa süreli yağışların göle bir şey katmadığına da değinen Kıymaz, gölün çevresinde kuraklığa dayanıklı bitki ve ağaçların yetiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.