Bir zamanlar kuş cennetiydi: Çavuşçu Gölü tamamen kurudu!

Sık sık obrukların oluşması haberleri ile gündeme gelen Konya'nın Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakarmeke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyordu.

TAMAMEN KURUDU!

Doğanhisar Çayı, Çiğil Deresi ve Bulcuk Çayı ile beslenen derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü, 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunurken, günümüzde ise bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel ısınma nedeniyle tamamen kurudu.

KUŞ CENNETİ OLARAK BİLİNEN GÖLDE KUŞ KALMADI

Ilgın Turizm, Tarih, Kültür ve Coğrafya Araştırmaları Derneği ise kuruyan göle dikkat çekmek için 'Kuş Gözlem' etkinliği düzenledi. Etkinlikte kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, kuşların daha önce gölde çekilen fotoğrafları, bu kez kuruyan alanda kuru toprakta sergilendi.

Doğa fotoğrafçısı Önder Metin, gölün daha önce birçok kuşa ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Gölümüz, İç Anadolu'nun önemli göllerinin bir tanesidir. Göçmen kuşlarının uğradığı, dinlendiği, ürediği, beslendiği bir yer. Kuraklık nedeniyle şu anda su bulunmamakta. Biz de bu kuraklığa dikkat çekmek açısından, burada daha önce çektiğimiz kuşların fotoğrafların sergisini yaparak, sevgili dostlarımızla 'Burada kuraklık yaşanıyor. Suyumuzu dikkatli kullanalım' diye böyle bir etkinlik yaptık.



Burada 225 ila 250 kuş türü yaşamaktaydı. Bunun 175 türünü ben fotoğrafladım. Bu yönünden zengin bir gölümüz. Balık üretimi de vardı. Doğaseverler buraya gelip, kuşların fotoğraflarını çekip, gözlemliyordu. Fakat şu anda o tür imkan ortadan kalkmış durumda.”

'DOĞA MAALESEF ETKİNLİĞİMİZE KATILAMADI'

Dernek Başkanı Bayram Çini de su tasarrufuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, ''Bu yıl ikincisini yaptığımız Ilgın Çavuşçu Göl Kuş Gözleme etkinliğinde su olmamasından dolayı bu coğrafyada yaşayan kuşların 100 kadar fotoğrafını çıkartıp, fotoğraf sergisi konumuna getirdik. Tabii amacımız burada doğa etkinliğiydi, ama doğa maalesef bizim etkinliğimize katılamadı. Ilgın Çavuşçu Gölü, civardaki göllerde de yaklaşık 250 civarında kuş türü barındırıyordu. Biz bunları gözlemlerken, bu yıl hiç su olmamasından dolayı fotoğraflarıyla bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.