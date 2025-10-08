Konya'da kum fırtınası! Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Konya-Adana kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle Ereğli ilçesi çevresinde etkisini artıran rüzgâr, saatte 21 kilometreye kadar ulaşarak yer yer yoğun toz bulutları oluşturdu.

Komşu Toz Bulutuyla Kaplandı!

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Rüzgârla birlikte yükselen toz ve kum, görüş mesafesini bazı noktalarda 20 metreye kadar düşürdü.

DİNLEME TESİSİNDE FIRTINANIN DİNMESİNİ BEKLEDİ

Sürücüler, aniden bastıran fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine bazı araçlar emniyet şeridine çekildi, bazı sürücüler ise yakınlardaki dinlenme tesislerine girerek fırtınanın etkisini kaybetmesini bekledi.

TOZ BULUTU KENTİ KUŞATTI

Yurttaşlar, rüzgârın etkisiyle havada yoğun toz bulutu oluştuğunu, nefes almanın dahi zorlaştığını ifade etti.