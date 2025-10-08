Konya'da kum fırtınası! Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Yayınlanma:
Konya-Adana kara yolunda kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası zaman zaman görüş mesafesini düşürdü. Rüzgâr, saatte 21 kilometreye kadar ulaşırken bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Konya-Adana kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle Ereğli ilçesi çevresinde etkisini artıran rüzgâr, saatte 21 kilometreye kadar ulaşarak yer yer yoğun toz bulutları oluşturdu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Rüzgârla birlikte yükselen toz ve kum, görüş mesafesini bazı noktalarda 20 metreye kadar düşürdü.

DİNLEME TESİSİNDE FIRTINANIN DİNMESİNİ BEKLEDİ

Sürücüler, aniden bastıran fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine bazı araçlar emniyet şeridine çekildi, bazı sürücüler ise yakınlardaki dinlenme tesislerine girerek fırtınanın etkisini kaybetmesini bekledi.konyada-kum-firtinasi-etkili-oldu-953866-283197.jpg

TOZ BULUTU KENTİ KUŞATTI

Yurttaşlar, rüzgârın etkisiyle havada yoğun toz bulutu oluştuğunu, nefes almanın dahi zorlaştığını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

