Klima montajı sırasında 2'inci kattan düştü

Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen işçi, dairenin dış kısmında montaj yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Dilovası faciası sanıkları 'yeşil pasaportlu' çıktı! Çocuk işçiler yanarak ölmüştü

Isınmak için ateş yakmaya çalışmıştı! Yanarak ölen çocuk işçinin davasında 2 sanığa tahliye

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.