Isınmak için ateş yakmaya çalışmıştı! Yanarak ölen çocuk işçinin davasında 2 sanığa tahliye

Fabrikada ısınmak için yaktığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Mustafa Eti'nin davası görüldü. Duruşmada iki sanık da tahliye edildi.

Tekirdağ'da çalıştığı fabrikada ateş yakarak ısınmak isterken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Eti'nin davası 5 Aralık’ta Tekirdağ 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada yargılanan iki sanık da adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararı ile tahliye edildi.

ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKMAYA AÇLIŞMIŞTI

T24'ten Mahsun Kılıç'ın haberine göre memleketi Van'dan Tekirdağ’da bulunan tuğla fabrikasına çalışmaya gelen 16 yaşındaki çocuk işçi Mustafa Eti, 11 Ekim’de çalıştığı fabrikada bir teneke içinde yaktığı ateşle ısınmaya çalışırken yanarak yaralandı. 10 gün hastanede yaşam savaşı veren Eti 21 Ekim’de hayatını kaybetti.

Olaya şahit olan öteki işçilerin ifadelerine göre Mustafa Eti, yaralandığı gün 2 vardiya içinde toplam 16 saat çalıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 Kasım’da hazırlanan iddianamede “asli kusurlu” oldukları belirtilen sanıklar Kadir Ö. ve Ercan G. hakkında “taksirle öldürme” suçundan dava açıldı.

DAVADA TUTUKLU BULUNAN 2 SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

5 Aralık’ta Tekirdağ 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında 2 sanık da adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararı ile tahliye edildi.

İddianamede ayrıca Mustafa Eti’nin Tempo Tuğla’da işçi kaydının bulunduğu ancak 3 ay boyunca çalışmasına karşılık sigorta girişinin iş kazasından sonra yapıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

