İkisi çocuk 6 işçi yanarak öldü: Parfüm atölyesinin yıkım kararı 4 yıl önce verilmiş!
Yayınlanma:
Kocaeli'nde parfüm atölyesinde çıkan yangında 6 işçi yaşamını yitirdi. Dilovası Belediye Başkanı, binanın yıkım kararı olduğunu doğrulayıp “İhaleye giren firma olmadığı için yıkılamadı” dedi. 2021’de alınan yıkım kararının 4 yıldır uygulanmadığı ortaya çıktı.

Kocaeli Dilovası'nda Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki Ravive Cosmetics’e ait yüksek risk içeren parfüm atölyesinde, 8 Kasım saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2'si çocuk altı kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, faciada hayatını kaybeden 6 kişi ise toprağa verildi.

yikim-karari.jpg

YIKIM KARARI DÖRT YIL ÖNCE VERİLMİŞ!

İşçilerin kaçamadığı yangınla ilgili parfüm atölyesinin bulunduğu binayla ilgili yıkım kararı olup olmadığı ise tartışma konusu oldu. T24'ten Candan Yıldız, konuyu Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’na sordu. Belediye Başkanı Ömeroğlu binanın kaçak olduğunu doğruladı ve “Yıkılacaktı, ihaleye çıktık ama ihaleye giren firma olmadığı için binayı yıkamadık” açıklamasında bulundu. 2021’de verilen yıkım kararı 4 yıl boyunca uygulanamadığı belirtildi. İşçilere mezar olan iş yerinin ise 2024'te yıkım kararı bulunan binaya taşındığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

