Uşak’ta katliam gibi kaza: Otomobil 3 yayayı birden öldürdü

Yayınlanma:
Uşak'ın Eşme ilçesinde, otomobilin çarptığı üç yaya hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden ikisinin evli bir çift olduğu öğrenildi. Kurbanların yaşları ise 83, 80 ve 75 olarak açıklandı. Sürücü gözaltına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Kazanın, Eşme-Uşak kara yolunun Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI

Olay anına ilişkin ilk bilgilere göre, B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan dört yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üç yaya yere yığıldı.

Yürekleri dağlayan anlar: Otomobilin çarptığı kedinin başında başka bir kedi beklediYürekleri dağlayan anlar: Otomobilin çarptığı kedinin başında başka bir kedi bekledi

83, 80 VE 75 YAŞINDAKİ YAYALAR ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kaza yapan otomobilin çarptığı yayalardan Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay'ın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Dulay (83) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ile Ayşe Dulay'ın evli oldukları öğrenildi.

İzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybettiİzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybetti

KAMERA KAYITLARI İNCELEME ALTINDA

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan dört kişiden üçüne otomobilin çarptığı görülüyor. Kayıtlar, kazanın sebebinin aydınlatılması için jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü B.F.S., olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

