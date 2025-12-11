Yürekleri dağlayan anlar: Otomobilin çarptığı kedinin başında başka bir kedi bekledi

Yürekleri dağlayan anlar: Otomobilin çarptığı kedinin başında başka bir kedi bekledi
Yayınlanma:
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı kediyi gören bir başka sokak kedisi başında bekledi. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi Mehmet Türkmenoğlu Caddesi üzerindeki camii kavşağında meydana geldi.

KEDİYE ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI! BAŞKA BİR KEDİ BAŞINDA BEKLEDİ

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, caddenin karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Savrulan kedi, yol kenarına sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar yaralı kediye müdahale ederken, bu sırada bir başka sokak kedisi yanına gelerek yaşananları izledi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yaralı kedinin yerde yattığı, başka bir sokak kedisinin ise yaralı kedinin yanına gelerek bir süre başında beklediği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

