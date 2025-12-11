Yürekleri dağlayan anlar: Otomobilin çarptığı kedinin başında başka bir kedi bekledi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi Mehmet Türkmenoğlu Caddesi üzerindeki camii kavşağında meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, caddenin karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Savrulan kedi, yol kenarına sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar yaralı kediye müdahale ederken, bu sırada bir başka sokak kedisi yanına gelerek yaşananları izledi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yaralı kedinin yerde yattığı, başka bir sokak kedisinin ise yaralı kedinin yanına gelerek bir süre başında beklediği görüldü.