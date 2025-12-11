İBB’den “mezarlıklara yüzde 200 zam” haberine yalanlama!

Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2026 mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildiğini öne sürdü.

Haberin içeriğine ilişkin İBB'den yalanlama geldi. İBB Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu tarafından yapılan açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, İBB tarafından sağlanan cenaze hizmetlerinin büyük çoğunluğunun ücretsiz olduğu belirtidi.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de sosyal medya platformu X üzerinden AA'yı etiketleyerek bir mesaj paylaştı. Zeybek, resmi haber ajansı olan AA'ya 'propaganda bülteni durumuna düşmüş' ifadelerini kullandı.

"GÖREVİNİZ MANİPÜLASYON YAPMAK DEĞİL"

Zeybek açıklamasında şunları yazdı:

"Mezarlık ücretleriyle ilgili servis ettiğin haberi ARAŞTIRDIK, GERÇEKLER aktardığın gibi değil Anadolu Ajansı yani yine PAT DİYE PATLADIN!

@anadoluajansi

Bu MİLLET bu katakullileri YE Mİ YOR!

Devletin resmi haber ajansı, Anadolu Ajansı’na da bir kez daha hatırlatalım!

Göreviniz manipülasyon yapmak değil, doğruyu halka aktarmaktır.

Gerçek ortada:

2025 yılı defin ücreti 272 TL’dir.

2026 yılı için teklif edilen yeni ücret ise 408 TL’dir.

Ayrıca maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın omzuna bir kuruş yük bindirilmemektedir.

Halkçı ve kamucu belediyelerimiz, sosyal belediyeciliğin gereği olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan defin ücreti almamakta ve tüm süreci ücretsiz yürütmektedir.

Propaganda bültenine dönüşmüş durumdasınız

Bu gidişat sizin için de ülke için de hayırlı değil. KÜÇÜMSEDİĞİNİZ MİLLET, zamanı geldiğinde gereken dersi vermekte asla tereddüt etmez."