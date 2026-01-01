Soğuğa meydan okudu: Eksi 10 derecede buz gibi suya girdi!

Yayınlanma:
Yeni yıl tatili için New York’tan Bolu’ya gelen bir kişi, sıfırın altında 10 derece olan havada buz tutmuş havuza girdi.

Ailesiyle Bolu Dağı’na tatile gelen Eren Biri (37), kaldığı otelin bahçesinde buz tutan havuza girmek isteyince yer yer bir metrenin üzerine çıkan karlar küreklerle temizlenerek yürüyüş yolu açıldı.

bolu-4.jpg

SIFIRIN ALTINDA 10 DERECEDE HAVUZA GİRDİ

Havuzun yüzeyini kaplayan yaklaşık 10 santimetre kalınlığındaki buzun bir kısmı kürekle kırıldıktan sonra Biri, sıfırın altında 10 derecede havuza girdi.

bolu-6.jpg

"İLK 30 SANİYEDEN SONRA DAHA KOLAY OLUYOR"

Bir süre havuzda kalan ve suya dalan Biri, gazetecilere, daha önce de buz tutan sulara girdiğini ve şok banyoları yaptığını söyledi.

Şok banyolarının sağlıklı olduğunu ifade eden Biri, "Bunu en az iki dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra daha kolay oluyor. Soğuğa vücut tam olarak alışmıyor ama güzel bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

Ali Koç ve Sadettin Saran iddiası: Kongrede ne olacak?
Ali Koç ve Sadettin Saran iddiası: Kongrede ne olacak?
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Türkiye
Ankara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dedi
Ankara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dedi
İSKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı!
İSKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı!