Ankara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dedi

Ankara Elmadağ’da bulunan Şehit Ersin Utlu İlkokulu’nda, özel eğitim sınıfında eğitim gören 10 yaşındaki otizmli İsmail Doruk Sarimbeyli’nin, öğretmeni D.K. tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile hastaneden darp raporu alarak öğretmen hakkında polise şikayette bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÇOCUĞUMUN ÇIĞLIKLARINI DUYDUM"

Anne Tuğba Ulubey (40), 26 Aralık'ta öğretmen D.K.'nin kendisini arayıp, "Oğlunuzu okuldan alabilir misiniz?" demesi üzerine okula gittiğini belirtti. Olay anına tanıklık ettiğini söyleyen anne Ulubey, gördüklerini şöyle anlattı:

"Öğretmen beni aradığında çok yakın mesafedeydim. 5 dakika içerisinde okula gittim. Gittiğimde sınıfın penceresinden öğretmenin çocuğuma bağırdığını ve tekme attığını gördüm. Çocuğumun öğretmeni yakasından tutmuştu. Çocuğumun çığlıklarını duydum. Dış kapı kapalıydı. Kapıdan kafamı uzattığımda penceresinden gördüm. Çocuğumun birisi yakasından tutmuş bir şekildeydi. Diğeri de ‘Çekil git defol’ diye bağırıp çocuğuma tekme atarken gördüm. Bir anne olarak şok geçirdim önce. Sonra kapıyı açıp ‘Ne yapıyorsunuz’ diye içeriye girdim."

Anne Ulubey, oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar, tırnak izleri ve tokat izleri gördüğünü ifade etti.

MÜDÜRDEN "ŞİKAYETÇİ OLMA" TALEBİ İDDİASI

Darp raporu almak için hastaneye gittiklerinde hastane polisi tarafından karakola götürüldüklerini söyleyen Ulubey, burada okul müdürüyle karşılaştığını belirterek şu iddiada bulundu:

"Orada okul müdürü vardı. Benden şikayetçi olmamam gerektiği istendi. Ama ben şikayetçi oldum. Çocuğumla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum. Çünkü biz çok üzüldük ve yıprandık. O benim bebeğim. Çocuğum şu an okula gidemiyor. Endişeliyim, korku içerisindeyim, panik içerisindeyim. Ben onun 'anne' demesini duymak için bile yıllarca bekledim. ‘Anne beni dövdü. Beni okula gönderme. Beni bırakacak mısın’ diye panik içinde geldi buraya. Ben de onun ceza almasını istiyorum. Bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyorum. Hiçbir çocuğa yaklaşsın istemiyorum. Şu an çocuğumu okula göndermeyi de düşünmüyorum.”

"ZATEN HAYATLA BİR SAVAŞIMIZ VAR"

Baba Necip Sarimbeyli (40) de oğlunun vücudunda darp izleri olduğunu doğruladı. Okul yönetiminin kendilerine "adli sürecin takip edildiğini" söylediğini aktaran baba Sarimbeyli, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Okulla görüştüğümüzde hiçbir tepki gelmedi. Tamamen adli sürecin takip edildiğini söylediler bize. Biz de kendileri hakkında şikayetçi olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'na da CİMER üzerinden şikayette bulunduk. Bu şekildeki çocukların darp edilmesi, savunmasız çocukların sessiz kalması bizi gerçekten kötü etkiliyor. Zaten hayatla bir savaşımız var. Bir de bu durumlar bizi daha da çok üzüyor, daha da çok yaralıyor."

İddiaların odağındaki okul yönetimi ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.