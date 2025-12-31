Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür iki ayda tahliye edildi
Manisa Turgutlu'da 5 Kasım’da Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda hafif düzey otizmli 8. sınıf öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü’nün müdahalesi sonrası merdivenlerden yuvarlandı. Evine gidip durumu ailesine anlatan öğrenci, hastaneye götürüldü. Aile, güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte savcılığa şikâyette bulundu.
Hazırlanan raporda, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtildi. Kamera kayıtlarının dosyaya girmesinin ardından Güçlü, “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Güçlü’nün açığa alındığını duyurdu.
Otizmli öğrenciyi merdivenden fırlatmıştı: Kamera kaydına rağmen 'itmedim' dedi
GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN "İTMEDİM" DEDİ
İlk duruşmada savunma yapan Güçlü, suçlamaları reddederek şu ifadeyi kullandı: “Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu.”
56 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ
Turgutlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ikinci duruşmada mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Bekir Güçlü’nün tahliyesine karar verdi. Güçlü, yargılamaya tutuksuz olarak devam edecek.
ANNESİ AĞLAYARAK İSYAN ETMİŞTİ! "BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM"
Otizmli çocuğun annesi gözyaşları içerisinde duruma isyan etmişti. Anne, okula olay günü geldiğinde bir öğretmen tarafından da şiddete uğradığını söylemişti:
"Sabah oğlumu okula getirdim. Oğluma, oğlumu okula getirdim, derslerine girsin diye, okuluna devam etsin diye. İl Milli Eğitim Müdürünün de burada olduğunu gördüm. Kendisi benimle konuşmak istedi. Daha sonra ben kendisiyle müdür yardımcılarının odasında görüştüm. Kendisi benimle görüştü. Daha sonra kendisi işte sınıfa gireceğini söyledi.
Kendisi sınıfa girdikten sonra ben müdür yardımcısının odasından çıktım.
Öğretmenler odasının kapısı açıktı. Benim çocuğum hakkında konuşulduğunu duydum. Ben de öğretmenler odasının kapısını açtım bu şekilde. Oradan bir bayan hemen ayağa kalkarak bana müdahalede bulundu. Kolumdan tutarak da orada dışarıya çıkardı.
Daha sonra duvara yasladı beni. Kolumu bırakmasını söyledim fakat kolumu bırakmadı. Daha sonra ben bağırmaya başladım. Kolumu bırak, bana dokunma diye. Daha sonra bu seslerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü gelince zaten kolumu bıraktı daha sonra. Durduk yerde yine bana bir şiddet olayı oldu burada. Sürekli biz bu okulda şiddet görüyoruz.
Oğluma yaptıkları yetmediği gibi bir de bana şiddet uygulamaya başladılar. Ben de o bayanı tanımıyorum. Bu okulda görev yapmıyor. Kim olduğunu da bilmiyorum. Bu bayandan da şikayetçiyim.
Bana söylenen rehber öğretmeni olduğu söylendi. Jandarmaya da şikayette bulundum zaten ben. Şimdi birazdan da ifade vermeye gideceğim. artık biz bu şiddet olaylarından çok yorulduk. "
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)