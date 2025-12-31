Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür iki ayda tahliye edildi

Manisa Turgutlu'da 5 Kasım’da Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda hafif düzey otizmli 8. sınıf öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü’nün müdahalesi sonrası merdivenlerden yuvarlandı. Evine gidip durumu ailesine anlatan öğrenci, hastaneye götürüldü. Aile, güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte savcılığa şikâyette bulundu.

Hazırlanan raporda, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtildi. Kamera kayıtlarının dosyaya girmesinin ardından Güçlü, “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Güçlü’nün açığa alındığını duyurdu.

Otizmli öğrenciyi merdivenden fırlatmıştı: Kamera kaydına rağmen 'itmedim' dedi

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN "İTMEDİM" DEDİ

İlk duruşmada savunma yapan Güçlü, suçlamaları reddederek şu ifadeyi kullandı: “Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu.”

56 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

Turgutlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ikinci duruşmada mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Bekir Güçlü’nün tahliyesine karar verdi. Güçlü, yargılamaya tutuksuz olarak devam edecek.

ANNESİ AĞLAYARAK İSYAN ETMİŞTİ! "BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM"

Otizmli çocuğun annesi gözyaşları içerisinde duruma isyan etmişti. Anne, okula olay günü geldiğinde bir öğretmen tarafından da şiddete uğradığını söylemişti: