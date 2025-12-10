AFAD’da şüpheli hayvan kaybı: Köpek ölü bulundu, 6 kedi kayboldu

AFAD’da şüpheli hayvan kaybı: Köpek ölü bulundu, 6 kedi kayboldu
Yayınlanma:
AFAD İstanbul Birlik Müdürlüğü’nde bir köpeğin şüpheli ölümü ve altı kedinin ortadan kaybolması hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Yaşananlara tepki gösteren yaşam savunucuları yetkililere çağrıda bulundu.

İstanbul Bakırköy'de Yeşilköy mahallesinde bulunan AFAD İstanbul Birik Müdürlüğü’nde hayvanlara yönelik ciddi iddialar gündeme geldi. Avukatın Sesi İnisiyatifi - Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kurum içinde bakımı yapılan hayvanlarla ilgili iki ayrı olay soru işaretleri yarattı.

ÖNCE KÖPEK “ELİZABETH” ÖLÜ BULUNDU

İnisiyatife ulaşan ihbara göre, AFAD çalışanları tarafından bakımı yapılan ve “Elizabeth” adı verilen bir köpek geçtiğimiz yıl ölü halde bulundu. Ölüm nedeni araştırılmasına karşın olayın faili tespit edilemedi.

elizabet.png

ARDINDAN 6 KEDİ BİR ANDA KAYBOLDU

Son olarak gelen ihbarlara göre, kurumda bakım ve gözetimi AFAD çalışanları tarafından yapılan 6 kedi kısa süre içinde ortadan kayboldu. Yapılan araştırmalar sonucunda, kedilerin başka bir çalışanın talimatıyla ormanlık bir bölgeye götürülerek bırakıldığı yönünde bilgiler edinildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNULDU

Avukatın Sesi İnisiyatifi, afet ve acil durumlarda yüksek sorumluluk üstlenen bu kurumda hayvanların güvenliğiyle ilgili yaşanan bu olayların “açıklanabilir bir tarafı bulunmadığını” belirtti. İddiaların hem hukuki hem de etik açıdan son derece ciddi olduğu vurgulandı. İnisiyatif, Bakırköy Belediyesi’ne ve AFAD yöneticilerine çağrıda bulunarak konuyla ilgili sorumluluk alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

