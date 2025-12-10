İstismar edilen Ukraynalı kızlar soruşturması: Bir kız çocuğunun daha istismar edildiği ortaya çıktı

Yayınlanma:
Ukrayna'daki savaş bölgesinden Antalya'ya getirilen yetim kızların yerleştirildikleri otelde istismar edildikleri ortaya çıkmıştı. Savcılığın konu hakkında yaptığı açıklamada 17 yaşındaki bir kızın istismar edildiği ifade edilmişti. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre 17 yaşındaki kızın, ortaya ilk çıkan istismar faillerinden değil...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile savaş bölgelerinden alınan 510 Ukraynalı yetim çocuk arasından ikisinin Antalya'da yerleştirildiği otelde istismar edilerek hamile bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Agos’un Burcu Karakaş ile Ukraynalı gazeteciler Anna Babinets ve Yanina Kornienko’nun Slidstvo.Info ekibiyle yaptığı ortak araştırma sonucunda ortaya çıkan bu skandal gündemde hayli yer kaplamıştı.

SAVCILIK KONU RIZAYA DAYALI DİYEREK KAPATTI İDDİASI

İstismar skandalının ardından konu hakkında soruşturma çocuğun cinsel istismarı' kapsamında değil, Türk Ceza Kanunu’ndaki 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan yürütüldü. İddiaya göre savcılık kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olması nedeniyle olayları 'rızaya dayalı' saydı.

KIZ ÇOCUKLARININ İFADELERİ ALINMADI

Skandallar zincirine bir yenisi daha eklenmiş ve kız çocuklarının şikayetçi olmadıkları gerekçesi ile savcının dosyayı kapattığı ifade edilmişti. Daha sonra ise istismar edilen kızlara Ukraynalı eğitmenlerin 'yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu' belirten belgeleri imzalamalarını istedikleri ortaya çıkmıştı.

İKİ KIZ ÇOCUĞU UKRAYNA'YA GÖNDERİLDİ: BİRİ İNTİHARA KALKIŞTI

Üstelik istismar edilen iki kız çocuğunun olayın üstü örtbas edilsin diye Ukrayna'ya gönderildikleri, bir kız çocuğunun doğum yaptıktan 3 ay sonra intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı.

SAVCILIK SKANDALININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Skandalın ardından savcılık bir açıklama yapmıştı. O açıklamada dosyanın kapatıldığı haberlerinin doğru olmadığı ifade edilmişti. Açıklamada 17 yaşındaki kız çocuğunun iki suça sürüklenen çocuk tarafından istismar edildiği ve yargılanmalarına da devam edildiği kaydedildi.

SKANDALIN GÖBEĞİNDEKİ KIZLAR SAVCILIĞIN AÇIKLAMASINDAKİ KIZDAN FARKLI

Savcılığın yaptığı açıklama ile Ukraynalı çocukların başka istismarlara uğradığını ve o konuyla ilgili bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Aynı ekibin edindiği bilgilere göre savcılık tarafından açılan dava, otele yerleştirilen Ukraynalı yetim çocuklardan başka birisine daha istismar edildiğini ortaya çıkardı.

