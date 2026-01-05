Her satırı kan dondurdu! Sevgilisini boğarak öldürüp, cesedini 2 kez benzin dökerek yakmış

Her satırı kan dondurdu! Sevgilisini boğarak öldürüp, cesedini 2 kez benzin dökerek yakmış
Yayınlanma:
Güncelleme:
Eskişehir’de sevgilisi Deniz Oktay’ı (30) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan İdris Gökmen, ilk duruşmada suçunu itiraf etti. Arbede sırasında Oktay’ı elleriyle boğarak öldürdüğünü söyleyen Gökmen, “Olay günü Deniz’i yakmadım ancak ertesi gün tekrar aynı yere gittim. Deniz’in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım” dedi.

Kent merkezinde oturan Deniz Oktay, geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca Oktay hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.

İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesinin kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiği belirlendi.

cinayet-7.jpg

Bölgede yapılan aramada Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris Gökmen, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Annesinden para istedi vermeyince bıçaklayarak katletti! Cinayeti 'kan lekesi' aydınlattıAnnesinden para istedi vermeyince bıçaklayarak katletti! Cinayeti 'kan lekesi' aydınlattı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık İdris Gökmen hakkında ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen’in yanı sıra öldürülen Deniz Oktay’ın yakınları ile avukatlar katıldı.

cinayet-9.jpg

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRMÜŞ

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık İdris Gökmen, Deniz Oktay’ı aralarındaki tartışmada boğazını sıkarak öldürdükten sonra birer gün arayla gidip üzerine benzin dökerek yaktığını itiraf etti.

Gökmen, “Deniz Oktay’ı 3-4 yıldır tanıyorum. 2 aylık ilişkimiz vardı, sevgiliydik. Bundan önce Deniz’in ablası Elvan ile uzun süren ilişkimiz vardı. Ondan ayrıldım, Deniz’le birlikte olmaya başladım. Deniz beni arayıp evden almamı istedi. Gece yarısından sonra buluştuk. Deniz’in isteğiyle Buldukpınar köyüne gittik. Köyün üst tarafında bulunan su deposunun bulunduğu mevkiye gittik. Arabada oturmaya başladık. Saat gece 02.00-03.00 sıralarında arabada otururken hiçbir neden yokken Deniz bana saldırmaya başladı. Tokat attı, ağır küfürler etti. Elini tutup, ‘yapma’ dedim. Kapıyı açıp aşağı ittirdim. Deniz Oktay kapıyı açtı, tekrar bana saldırdı. Ben şoför mahallindeydim, Deniz ise yolcu koltuğundaydı. Ben de alkolün etkisiyle Deniz ile birlikte aşağı indim, arbede dışarıda da devam etti. Ben Deniz’in boğazını sıktım, ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Denizi bıraktığımda hırlıyordu” dedi.

cinayet-8.jpg

BİR GÜN ARAYLA GİDİP, İKİ KEZ BENZİNLE YAKMIŞ

Gökmen, “Benim aracımın yakıtı azdı bu sebeple köye gitmeden önce az miktarda benzin aldım. Benzin aracın arka koltuğundaydı. Deniz Oktay bu benzini görüp ön tarafa almış. Boğuşma esnasında benim üzerime benzin dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Olay günü Deniz’i yakmadım ancak ertesi gün korktum, tekrar aynı yere gittim. Deniz’in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım” diye konuştu.

Duruşmaya katılan Deniz Oktay’ın yakınları da sanık İdris Gökmen’den şikayetçi olduklarını söyleyerek ifade verdi. Mahkeme heyeti savunma ve tanık beyanlarının ardından sanık İdris Gökmen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak:DHA

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Türkiye
Devlet reytinge bakmıyor! Yeni Şafak'a kamudan reklam yağdı
Devlet reytinge bakmıyor! Yeni Şafak'a kamudan reklam yağdı
Afyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Mucizevi kurtuluş kamerada! Beş aracı biçe biçe geldi
Mucizevi kurtuluş kamerada! Beş aracı biçe biçe geldi