Annesinden para istedi vermeyince bıçaklayarak katletti! Cinayeti 'kan lekesi' aydınlattı

Olay, 13 Aralık'ta Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Karaburun’daki yazlıklarından dönen Naime Z., oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36) ile birlikte eve geldi. Bir süre sonra Emre Z. evden ayrılırken, Naime Z. deterjan almak amacıyla apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Annesinden uzun süre haber alamayan Alican Z., aşağı indiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Çok sayıda bıçak darbesi alan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP 600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Cinayeti aydınlatmak için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde özel ekipler kuruldu. Soruşturma kapsamında çevredeki 30 güvenlik kamerası ve 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan 600 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. Başlangıçta şüphe üzerine gözaltına alınan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLE BULAŞAN KAN ELE VERDİ

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan detaylı incelemeler, düğümü çözen delili ortaya çıkardı. Cinayet zanlısı Emre Z.'nin, annesini bıçakladıktan sonra kıyafetindeki kanın bindiği otomobiline bulaştığı tespit edildi. Yapılan analizlerde otomobildeki kan örneklerinin maktul Naime Z.'ye ait olduğu kesinleşti.

Osmaniye'de kar yolları kapattı: 2 hasta için ekipler seferber oldu

BORÇ PARA İSTEDİ, VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle cinayetin perde arkası da gün yüzüne çıktı. Maddi sıkıntılar yaşayan Emre Z.'nin annesinden borç para istediği, reddedilince çıkan tartışmanın ardından annesini kömürlükte bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Yeni deliller ışığında, olayla bağlantısı olmadığı anlaşılan Alican Z. serbest bırakılırken, annesini katleden Emre Z.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.