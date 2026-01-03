Osmaniye'de kar yolları kapattı: 2 hasta için ekipler seferber oldu

Osmaniye'de kar yolları kapattı: 2 hasta için ekipler seferber oldu
Osmaniye’de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bekdemir köyünde mahsur kalan iki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) saatler süren zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyünde iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine köye normal ambulansların ulaşamaması nedeniyle bölgeye tam donanımlı UMKE ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer yüksek seviyelere ulaştığı bölgede, UMKE ekipleri arazi araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

SAATLER SÜREN MÜCADELE VE İLK MÜDAHALE

Yolu kapatan yoğun kar örtüsüne rağmen pes etmeyen ekipler, saatler süren çabaların ardından köye ulaştı. Sağlık görevlileri, rahatsızlanan vatandaşlara ilk müdahaleyi evlerinde gerçekleştirerek durumlarını stabilize etti.

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferleri iptal edildiKocaeli'de teleferik ve vapur seferleri iptal edildi

HASTALAR BAHÇE DEVLET HASTANESİ’NDE

Köydeki ilk tedavilerinin ardından ekip araçlarına alınan iki hasta, yine aynı zorlu güzergah üzerinden Bahçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, ekiplerin olası yeni vakalar için teyakkuzda beklediği kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

