Ukraynalı kız çocukları Antalya'da istismar edilip hamile bırakılmıştı: Savcılık 'Rıza var' deyip dosyayı kapattı

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye getirilen yetim çocuklarla ilgili ağır ihmal ve istismar iddiaları yeniden gündemde. Agos’un Burcu Karakaş ile Ukraynalı gazeteciler Anna Babinets ve Yanina Kornienko’nun Slidstvo.Info ekibiyle yaptığı ortak araştırma, iki kız çocuğunun Türkiye’deki otellerde kaldıkları süreçte hamile bırakıldığını ortaya çıkarmıştı.

Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldı

510 ÇOCUK TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞTİ

Araştırmaya göre Ukraynalı iş insanı Ruslan Shostak, savaşın yoğunlaştığı Dnipropetrovsk Oblastı’ndan 510 yetim çocuğun tahliyesinden sorumlu tutuldu. Shostak'ın kendi servetini kullanarak yürüttüğü "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında yetim çocuklar Şubat 2022 sonrası geçici süreyle Antalya’daki otellere ve yerel çocuk koruma tesislerine yerleştirildi.

OTEL ÇALIŞANLARI İSTİSMAR ETTİ: 2 KIZ ÇOCUĞU HAMİLE BIRAKILDI

Ukrayna’dan 11 yetkilinin imzaladığı rapor, Türkiye’ye gönderilen çocukların ciddi ihmal, psikolojik baskı ve cinsel istismar vakalarına maruz bırakıldığını; iki kız çocuğunun da otel personeli tarafından hamile bırakıldığını belgeledi.

SORUŞTURMA 'REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ' ÜZERİNDEN AÇILDI

İki kız çocuğunun hamileliği üzerine başlatılan adli süreçte savcılık, dosyayı 'çocuğun cinsel istismarı' kapsamında değil, Türk Ceza Kanunu’ndaki 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan yürüttü. Savcılar, hamilelik tarihine göre kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olması nedeniyle olayları 'rızaya dayalı' saydı. Kız çocuklarının da şikâyetçi olmadıkları kanaatiyle de dosya kapatıldı.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ DE ALINMADI

Kız çocuklarının ifadelerine göre, Ukraynalı eğitmenler kendilerinden 'Türk erkeklerle ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu' söyleyen belgeleri imzalamalarını istedi. Buna karşın, Türkiye’deki savcılık makamları çocukların ifadesini almadan dosyayı kapatma kararı verdi.

RIZAYA DAYALI DİYE BELGE İMZALATMIŞLAR

Habere göre istismara maruz bırakılan çocuklara Ukraynalı eğitmenler 'yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu' belirten belgeleri imzalamalarını istemişti.

HAMİLE KIZLARDAN BİRİSİ DOĞUMDAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın örtbas edilmesi için hamile olan iki kız çocuğunun Ukrayna'ya gönderildikleri, doğurmak zorunda kalan N. ve I., hayata devam etmeye çalıştıkları ifade edildi. I., oğlunu dünyaya getirdikten üç ay sonra intihara kalkıştı.

DMM SÜRECİN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI, SONUÇ BELİRTİLMEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialar ilk kez gündeme geldiğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iki kız çocuğuna yönelik istismar şüphelerini öğrendikten sonra resmî bildirim beklemeden suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Ancak yargı sürecinin nasıl sonuçlandığına dair kamuoyuna bilgi verilmemişti.

NE OLMUŞTU?

Savaştan korunmak amacıyla Türkiye’ye getirilen 510 Ukraynalı yetim çocuğun Antalya’daki otellere yerleştirilmesinin ardından çeşitli ihmal ve istismar iddiaları gündeme gelmişti. Ukraynalı yetkililerin hazırladığı rapor, iki kız çocuğunun otel personeli tarafından hamile bırakıldığını ortaya koymuş; buna rağmen Türkiye’deki soruşturmanın 'rızaya dayalı ilişki' değerlendirmesiyle kapatıldığı anlaşılmıştı. Bu gelişme hem Türkiye’de hem Ukrayna’da tepkilere yol açmıştı.