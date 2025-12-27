Konya'da 110 şüpheli tutuklandı

Konya’dason 19 günde düzenlenen 97 uyuşturucu operasyonunda 257 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 110'u çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Amirliği ekipleri tarafından kentte uyuşturucunun önlenmesine yönelik son 19 günde 97 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 257 şüpheli gözaltına alındı.

110 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 110’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 24’ü adli kontrol şartıyla 154 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 3 kişinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 736 uyuşturucu hap, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

