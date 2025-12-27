Maltepe’de beton pompası taşıyan kamyon devrildi

Maltepe’de beton pompası taşıyan kamyon devrildi
Yayınlanma:
İstanbul'un Maltepe ilçesinde beton pompasının bulunduğu kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Büyükkalköy Caddesi'nde, saat 10:00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 UC 2792 plakalı beton pompasının bulunduğu kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

maltepe.jpg

ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU

Yaklaşık yüz metre sürüklenen kamyon yoldaki bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şoför yara almadan kurtuldu.

Polisten kaçan çocuk sürücü kaza yaptı: 63 bin lira para cezası kesildiPolisten kaçan çocuk sürücü kaza yaptı: 63 bin lira para cezası kesildi

SAHİL İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Belediye ekipleri kaza nedeniyle yola savrulan bariyerleri keserek yol kenarına kaldırıdı. Olay yerine gelen vinçle kaza yapan beton pompası kaldırıldı. Kaza nedeniyle Maltepe sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

