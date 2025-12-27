Maltepe’de beton pompası taşıyan kamyon devrildi
İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Büyükkalköy Caddesi'nde, saat 10:00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 UC 2792 plakalı beton pompasının bulunduğu kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU
Yaklaşık yüz metre sürüklenen kamyon yoldaki bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şoför yara almadan kurtuldu.
SAHİL İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Belediye ekipleri kaza nedeniyle yola savrulan bariyerleri keserek yol kenarına kaldırıdı. Olay yerine gelen vinçle kaza yapan beton pompası kaldırıldı. Kaza nedeniyle Maltepe sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)