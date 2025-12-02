Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar Antalya'da istismar edildi! Konu Meclis gündeminde

Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar Antalya'da istismar edildi! Konu Meclis gündeminde
Yayınlanma:
Ukrayna’daki savaşın ardından “Savaşsız Çocukluk Projesi” kapsamında Antalya’ya getirilen 510 yetim çocuğun barındıkları otellerde ihmal ve cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Ukraynalı yetkililerin hazırladığı raporda iki kız çocuğunun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığı belirtilirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Rusya Ukrayna çatılmalarının ardından savaş bölgesinden "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında 510 çocuk Antalya'ya getirildi. Bu kapsamda Türkiye'ye getirilen çocukların ihmal ve istismar edildiği iddia edildi. Ukraynalı 11 yetkilinin imzasının bulunduğu rapora göre, yetim çocuklar ihmal edildi ve cinsel istismara maruz kaldı.

BAKANLIĞA SORDU

İki kız çocuğu otel çalışanları tarafından hamile bırakıldı. Konuyu Meclis gündemine taşındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir tarafından cevaplanması üzerine soru önergesi verdi.

Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldıSavaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldı

turhan-comez.jpg

turhan-comez2.jpg

Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldıSavaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldı

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ SORU ÖNERGESİ VERDİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çömez, "Savaş’ta ailelerini kaybetmiş 510 yetim çocuk, Ukrayna merkezli bir vakıf tarafından Türkiye’ye getirildi ve devlet himayesinde otellere yerleştirildi. Bir süre sonra Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Ofisi bir gözlem ziyareti gerçekleştirerek rapor hazırladı.

Raporun orijinalini inceledim; çok vahim şeylerden şeylerden bahsediyor; İki kız çocuğuna otel görevlileri tecavüz etmiş, hamile kalan çocuklar Ukrayna’ya götürülmüş ve doğumlarını orada yapmışlar. Pek çok ihmalin sıralandığı raporun ardından çocukların tamamı acı hatıraları ile birlikte savaşın ortasına, Ukrayna’ya geri götürüldüler. 'Küçüğün rızası vardı' denerek üzeri kapatılmaya çalışılan bu korkunç olayı ve yanı sıra yaşanan pek çok rezaleti, Meclis gündemine taşıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Siyaset
AKP'li yöneticinin oğlu Burger King işletecek! Zafer Çağlayan'dan devraldı
AKP'li yöneticinin oğlu Burger King işletecek! Zafer Çağlayan'dan devraldı
Erdoğan hukukun temel ilkelerini savundu! "Öğrenmeleri şart"
Erdoğan hukukun temel ilkelerini savundu! "Öğrenmeleri şart"