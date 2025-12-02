Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar Antalya'da istismar edildi! Konu Meclis gündeminde

Rusya Ukrayna çatılmalarının ardından savaş bölgesinden "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında 510 çocuk Antalya'ya getirildi. Bu kapsamda Türkiye'ye getirilen çocukların ihmal ve istismar edildiği iddia edildi. Ukraynalı 11 yetkilinin imzasının bulunduğu rapora göre, yetim çocuklar ihmal edildi ve cinsel istismara maruz kaldı.

BAKANLIĞA SORDU

İki kız çocuğu otel çalışanları tarafından hamile bırakıldı. Konuyu Meclis gündemine taşındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir tarafından cevaplanması üzerine soru önergesi verdi.

Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldı

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ SORU ÖNERGESİ VERDİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çömez, "Savaş’ta ailelerini kaybetmiş 510 yetim çocuk, Ukrayna merkezli bir vakıf tarafından Türkiye’ye getirildi ve devlet himayesinde otellere yerleştirildi. Bir süre sonra Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Ofisi bir gözlem ziyareti gerçekleştirerek rapor hazırladı.

Raporun orijinalini inceledim; çok vahim şeylerden şeylerden bahsediyor; İki kız çocuğuna otel görevlileri tecavüz etmiş, hamile kalan çocuklar Ukrayna’ya götürülmüş ve doğumlarını orada yapmışlar. Pek çok ihmalin sıralandığı raporun ardından çocukların tamamı acı hatıraları ile birlikte savaşın ortasına, Ukrayna’ya geri götürüldüler. 'Küçüğün rızası vardı' denerek üzeri kapatılmaya çalışılan bu korkunç olayı ve yanı sıra yaşanan pek çok rezaleti, Meclis gündemine taşıyoruz!" ifadelerini kullandı.