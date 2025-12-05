İstismar edilen Ukraynalı kızlar için savcılık açıklaması! 'Rıza var' diye dosya kapandı denmişti

Antalya'da meydana gelen bir olay okuyanların utandırdı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile savaş bölgelerinden alınan 510 yetim çocuk arasından ikisinin Antalya'da yerleştirildiği otelde istismar edildiği ortaya çıkmıştı.

Ukraynalı kız çocukları Antalya'da istismar edilip hamile bırakılmıştı: Savcılık 'Rıza var' deyip dosyayı kapattı

Şubat 2022 yılında Antalya'daki otellere ve yerel çocuk koruma tesislerine yerleştirilen çocuklara yapılan istismar, Agos’un Burcu Karakaş ile Ukraynalı gazeteciler Anna Babinets ve Yanina Kornienko’nun Slidstvo.Info ekibiyle yaptığı ortak araştırma sonucunda ortaya çıkmış ve infiale neden olmuştu.

DOSYA 'RIZAYA DAYALI İLİŞKİ' DİYEREK KAPATILDI İDDİASI

Otel çalışanlarının istismarı nedeni ile iki Ukraynalı çocuğun hamile kaldığı, bunun ardından açılan soruşturmada savcılığın dosyayı Türk Ceza Kanunu’ndaki 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan yürüttüğü ifade edilmişti.

Savcılar, hamilelik tarihine göre kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olması nedeniyle olayları 'rızaya dayalı' saymış, kız çocuklarının da şikâyetçi olmadıkları kanaatiyle de dosyanın kapatıldığı ifade edilmişti.

SAVCILIK AÇIKLAMASI: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Savcılığın dosyayı kapattığı yönündeki haber de en az istismar olayı kadar çarpıcı olunca savcılıktan konu hakkında bir açıklama geldi. Söz konusu dosyanın kapatıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

Bazı basın organlarında yer alan, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ülkemize getirilen çocuklara yönelik istismar ve kötü muamele iddialarının Türkiye'de "kapatıldığına" dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ukrayna vatandaşı 17 yaşındaki bir kız çocuğuna iki suça sürüklenen çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen istismar iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri hassasiyetle takip edilerek haklarında kamu davası açılmış olup, Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/215 esas sayılı dosyası üzerinden de yargılanmalarına devam olunmaktadır.

Diğer iddialarla ilgili olarak, konu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenildiği ilk anda takip edilmiş, Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Başsavcılığınızca derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Soruşturma kapsamında;

Savaş mağduru çocuklarla ilgili en küçük bir ihbar dahi vakit kaybedilmeksizin ele alınmakta, kişilerin yaşları, olay tarihleri ve diğer tüm hususlar titizlikle değerlendirilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Başsavcılığımıza iletilen veya resen öğrenilen söz konusu olaylardan şikayete tabi olanlarla ilgili yasal ve geçerli bir şikayet bulunup bulunmadığı; resen takibi gereken olaylarla ilgili olarak ise yurt dışında olan ilgili taraflar yönünden istinabe (uluslarası adli yardımlaşma) gerekip gerekmediği, kanunun gerektirdiği usuller çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu nedenle bazı basın organlarında eksik bilgiye dayalı, bağlamından koparılarak yapılan yorumlar, hukuki sürecin işleyişi hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Ukraynalı kızlar hakkında bir açıklama da DMM'den gelmişti. DMM'nin konu hakkındaki açıklaması da şu şekilde olmuştu: