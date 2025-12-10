İzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, can kaybına neden oldu. Saat 07.30 sıralarında, Cemalettin Alpat (63) idaresindeki 35 BNE 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.Ö. (25) yönetimindeki 35 CIZ 143 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, otomobil sürücüsü Cemalettin Alpat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan diğer araç sürücüsü V.Ö. ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan V.Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde incelemelerde bulunarak soruşturma başlattı.