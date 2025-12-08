TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. hafta maçında Inter ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Salı günü Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giymesinin beklendiği mücadele öncesi TRT’den müjdeli bir haber geldi. Karşılaşmanın TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson, Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Chiesa; Ekitike

SALAH KRİZİ

İtalyan ekibine konuk olacak Liverpool’da Mohamed Salah krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Mısırlı yıldız, kulübe ve Arne Slot hakkında sert sözler sarf ederek ayrılmak istediğini duyurmuştu.