Men cezası alan hakemden Hacıosmanoğlu hakkında ağır suçlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Toplantının 9 Aralık Salı günü saat 12.00’de Riva’da düzenleneceği duyuruldu.

Son Dakika | TFF 197 futbolcuyu bahisten PFDK'ya sevk etti

Hacıosmanoğlu’nun bahis soruşturması ve Galatasaray – Samsunspor maçındaki pozisyona dair konuşması beklenirken ilginç bir paylaşım geldi.

Bahis soruşturmasında kapsamında men cezası alan hakem Yunus Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu’na sert sözler sarf etti.

Yunus Dursun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sürekli basın toplantısı düzenlemen, aslında derin bir suçluluk duygusunun ve yetersizliğin kamuoyuna açıklaması gibi duruyor.

Madem bu kadar şeffaflık iddiasındasın... Bahis oynadığı tespit edilen temsilcileri, gözlemcileri ve kulüp başkanlarını ve de TFF çalışanlarını açıkla da gerçek bir temizlik görelim.

Hakemleri saatlerce soyunma odasında esir alan zatından "adalet" beklemekse başlı başına beyhude bir bekleyiş. Bu yönetim tarzı ile ortada net bir gerçek var: Yönetemiyorsun. Çünkü kapasiten bu kadar!

Ve son olarak 20 kişilik listeyi değil haftalardır Riva’ya çağırıp sözlü savunmasını aldığın bütün herkesin ismini açıkla...