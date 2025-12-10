Diyarbakır'da üç gündür göz gözü görmüyor: Uçaklar bile inemedi!

Diyarbakır'da üç gündür göz gözü görmüyor: Uçaklar bile inemedi!
Yayınlanma:
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Hava ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Diyarbakır’da üç gündür yoğun sis etkisini sürdürüyor ve kentte ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin azalması sebebiyle kara yollarında aksaklıklar yaşanırken, havayolu taşımacılığında da önemli gecikmeler meydana geldi.

Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladıLapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı

Yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı seferlerin ertelendiği veya rötar yaptığı bildirildi. Sisin zaman zaman etkisini artırdığı ve görüş mesafesini kritik seviyelere düşürdüğü gözlendi.

SİS VE PUS ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.”

Uzmanlar, sisin etkisini sürdürmesinden dolayı sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken, havayolu yolcularına da sefer bilgilerini güncel olarak takip etmeleri gerektiği önerildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Türkiye
İzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybetti
İzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybetti
Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun
Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun
İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu
İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu