Diyarbakır'da üç gündür göz gözü görmüyor: Uçaklar bile inemedi!

Diyarbakır’da üç gündür yoğun sis etkisini sürdürüyor ve kentte ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin azalması sebebiyle kara yollarında aksaklıklar yaşanırken, havayolu taşımacılığında da önemli gecikmeler meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı seferlerin ertelendiği veya rötar yaptığı bildirildi. Sisin zaman zaman etkisini artırdığı ve görüş mesafesini kritik seviyelere düşürdüğü gözlendi.

SİS VE PUS ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.”

Uzmanlar, sisin etkisini sürdürmesinden dolayı sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken, havayolu yolcularına da sefer bilgilerini güncel olarak takip etmeleri gerektiği önerildi.