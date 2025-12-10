Google'ın emeğimize nasıl çöktüğünü delilleriyle ifşa ediyoruz! Varan 1

Defalarca yazdık, ekranda anlattık artık çoğunuz biliyorsunuz. İnternetin küresel devi Google, aylardır halktv.com.tr'ye ambargo uyguluyor. Haberlerimiz vitrine alınmıyor, arama sayfalarında gösterilmiyor.

Halktv.com.tr'nin trafiği, dolayısıyla gelirleri Google terörü nedeniyle çok büyük oranda düşmüş durumda.

Bu ambargoyu aşmak için Google ile defalarca temas kurduk, sorduk ama yeterli yanıtı alamadık.

Dolayısıyla bize neden karartma uygulandığını, internet trafiğinin niye sadece birkaç siteye yönlendirildiğini bilmiyoruz.

Halk TV'ye Google terörü... Kopya haberler ödüllendiriliyor gazetecilik cezalandırılıyor

ŞEFFAFLIKTAN UZAK KAPALI KUTU

Google, başvurularımıza verdiği kısa yanıtlarda sık sık algoritma kriterlerini öne sürüyor. Yani iddialarına göre; Google kriterlerini karşılamayan içerikler öne çıkarılmıyor, bizim haberlerimizin de bu kriterleri karşılamıyor olabileceği ima ediliyor.

Şeffaf ve hesap veren bir kurum olmadığı için hangi haberler, hangi kriter bilemiyoruz tabii, ama algoritma dedikleri, kriter dedikleri şeyi - görünürde olanı- ezbere biliyoruz. Sözde, özgün içerikleri öne çıkarıyorlar, kopya içerdikleri cezalandırıyorlar. Ama dedim ya SÖZDE....

Aslında olansa şu: Bizim özel içeriklerimizi alıp yayınlayan sitelerde o haber bizde olduğundan daha çok okunuyor. Çünkü Google, haberin orijinalini değil kopyasını öne çıkarıyor. Bunu defalarca anlattık ama artık anlatmakla yetinmiyoruz, ispatlarıyla ifşa ediyoruz...

ORİJİNALİ BİZDE, KOPYASI VİTRİNDE

Buyurun ilk örnek:

Bahadır Özgür dün bir yazı kaleme aldı. Laleli'deki kara para trafiğini detaylarıyla anlattı.

Milyonlarca doları nasıl yıkadılar? Şema ortaya çıktı

Bu haber bizde yayınlandıktan sonra onlarca sitede alıntılandı, günün en çok konuşulan haberlerinden oldu. Kimi haberin kaynağını gösterdi, kimi onu da yapmadı. (Bu da ayrı bir sorun elbette)

Bir süre sonra baktık ki, Google'ın en büyük vitrini olarak adlandırılabilecek Keşfet sayfasına bizim haberimiz düşmüş. Ama tabii ki bizden değil, T24'ten...

Yani bizim haberimizi alıntılayan, yayınlayan T24, o kopya haberle Keşfet'e çekildi, ödüllendirildi, haberin sahibi cezalandırıldı.

Yukardaki fotoğraflarda, haberi arayınca kimin hangi sırada çıktığı bile Google Algoritması denen şeyin, büyük bir aldatmaca, en hafif deyimiyle hatalı olduğunu göstermiyor mu?

Bu, bizim emeğimize çöktüklerinin kanıtı değilse nedir?

Bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın, burada T24'ü eleştiriyor değilim. Bu sadece bir örnek. T24 haberimizi almış, kaynak da göstermiş hiç sorun yok. Biz de birçok yerden haber alıyoruz, kaynağını gösterdikten sonra bu mümkün. Ama sorun olan şu: Google haberin orijinalini değil kopyasını ödüllendiriyor. Orijinali karartma uyguladığı Halktv.com.tr'de olunca, vitrine kopyasını çıkarmakta beis görmüyor. Trajik değil mi?

KOPYA SİTE İLK SIRADA

İki örnek daha aktaracağım burada. İnanılmaz bir rezalet olduğu, Google'ın kendi kriterlerini aslında nasıl asla uygulamadığını gösteren en önemli örneklerden.

Halktv.com.tr'de yer alan "Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu" başlıklı haber 24 Ağustos 2024'te, saat 09.34'te yayına girmiş. Başka Gazete adlı internet sitesi bizim haberimizi aynı başlıkla, aynı fotoğrafla ve virgülüne kadar aynı ifadelerle saat 17.20'de kopyalamış.

Ve bilin bakalım ne olmuş? Evet, bildiniz... Bizim haberimiz değil o sitenin haberi aramada birinci sıraya çekilmiş.

Bir başka örnek...

Bizim haber 20 Ağustos, saat 09.25'te girmiş, bizden kopyalayan site aynı başlık, aynı fotoğrafla haberi 17.14'te almış.

Ve Google yine bizi şaşırtmamış... Ödülü kopya habere vermiş, bizi aşağılara atmış.

Google şeffaf olmayan algoritma yapısıyla, hesap vermez, ulaşılamaz kurumsal yapısıyla ve küresel bir tekel olmanın gücüyle kimin neyi okuyacağına, kimin neyi göreceğine tek başına karar veriyor.

Kimse 'dur, olmaz, bu yasal değil' demiyor, diyemiyor...

Bizim emeğimize, gelirimize çökerken, reklam pastasında aslan payını kendi alıyor, kalanı da trafiği yönlendirdiği üç-beş siteye paylaştırıyor.

Bu konuyu dün Halk TV'deki Sansürsüz programında da anlattım. Yayına Uğur Dündar, Bahadır Özgür ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Yaman Karadeniz de katıldı.

Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz şunları söyledi:

"Bu sorunu, Gazete Duvar'ın kapanma sürecinde izledik. Size daha vahim bir örnek vereceğim. Google'ın İngilizce sürümünü kullandığınız zaman bu sefer ben 'Laleli çamaşırhanesi dosyasında yeni detaylar' diye arattığım zaman sadece T24 çıkıyor, başka hiçbir şey çıkmıyor. Ve bunu son 24 saatteki haberler diye aradığınızda sadece T24 çıkıyor. Altta iki, üç, dört çıkmıyor. Bir diğer taraftan Türkiye'de aslında Google'ın yasal bir temsilcisi yok. Şunu açıkça söyleyebilirim burada çok ciddi bir sorun var, çok..."

BU AMBARGOYU BİRLİKTE AŞARIZ

Daha önce de söyledim, biz gazetecilikte ısrar edeceğiz, bu sansüre boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadelemizde bize destek olmak isteyenler haberleri doğrudan halktv.com.tr'ye girerek okuyabilir. Bizim sosyal medya hesaplarımızı takibe alabilir ve telefon uygulamamızı indirerek bildirimleri açabilir.

Biz bize yeteriz.