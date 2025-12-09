Halk TV'ye Google terörü... Kopya haberler ödüllendiriliyor gazetecilik cezalandırılıyor

İnternet medyasının küresel devi Google,, gücünü bağımsızlığından Halktv.com.tr'ye yönelik uzun süredir sistematik biçimde sansür uygulamaya devam ediyor.

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Google'ın terör boyutuna ulaşan sansürünü Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu Parantez programında detaylı bir şekilde açıkladı.

Babaeker, platformlarının 6-7 aydır Google News ve Keşfet gibi vitrinlerde sistematik biçimde geriye atıldığını söyledi.

GOOGLE'IN HALKTV.COM.TR'YE ALENİ SANSÜRÜ

Babaeker, Google’ın platformlarına yönelik uzun süredir uyguladığı görünürlük kısıtlamasını “aleni bir sansür” olarak tanımladı. Babaeker, aylar süren iletişim çabalarına rağmen Google’dan tatmin edici hiçbir açıklama alamadıklarını söyledi.

"Google çok uzun süredir bizim haberlerimizi karartıyor. Bu aylar oldu. 6-7 ayı buldu. Kesintilerle 1 buçuk yıldır böyle.

Sadece bize de değil. Bütün internet trafiğini 3-4 siteye yönlendiriyor. Sürekli temas kurmaya çalışıyoruz Google’la.

Neden bizim haberlerimiz 4. 5. sayfaya atılıyor? Neden bizim haberlerimiz öne çıkarılmıyor dediğimizde önce sessiz kalıyorlar, cevap vermiyorlar"

Babaeker, Google’ın sansür uygulamasını teknik bir paket içinde sunduğunu ama gerçekte bu kriterlerin kim için geçerli olduğunun belli olmadığını vurguladı. Babaeker en sık verilen yanıtın “algoritmalar” olduğunu söyledi:

"Çok sıkıştırdığımızda ‘Google algoritmalarına bakın’ bir diyorlar. Ya biz ezbere biliyoruz o algoritmaları zaten.

Nedir o algoritmalardan en önemlisi? Haberiniz özgün olacak. Tamam. Hadi onun üzerinden de örnek vereyim size.

Bu bizim yazarımız Bahadır Özgür’ün bugünkü köşe yazısı. Laleli’deki kara para aklama mekaniğini anlatıyor. Bu da ilk değil, ikincisi. Yazdık zaten. Laleli Çamaşır.

İki haftadır bunu yazıyor Bahadır. Bu bizim haberimiz. Gelin bakalım ‘Laleli Çamaşırhanesi’ dediğinizde kim görünüyor ilk sayfada? T24"

"ETİK SORUN GOOGLE'DA"

Babaeker, Halk TV’nin haberlerinin, kaynak gösterilerek başka siteler tarafından alıntılanmasının etik bir problem olmadığını fakat Google’ın bu durumda "kopya içeriği" ödüllendirmesi ile asıl etik dışı hareket ettiğini ifade etti. Babaeker, şunları kaydetti:

"T24’e bu arada bir şey söylemiyorum yani. Bizdeki özel haberi almış, kaynağını gösterecek, nereden aldığını göstererek önemli bir haberi okurlarına duyurmuş.

Hiçbir etik sorun yok T24’ün yaptığında. Etik sorun Google’ın yaptığında. Çünkü özgün ise istediğin ya, bizim haberimiz, bizim emeğimiz, bizim aklımız.

Bahadır Özgür'ün kendi tweet’i bizden daha önce çıkıyor ya. Bunu sayfa sayfa yani biz 3. sayfada falan çıkıyoruz"

Babaeker, Google’ın iki büyük haber vitrini olan "Google News" ve "Google Keşfet"te Halk TV haberlerinin sistematik biçimde dışlandığını söyledi:

“Bakın bu da Google’ın vitrinlerinden biri. Google Haber. Yine T24 bizden önce. Biz neredeyiz? 4. sırada.Haberler de çıkarmıyor bizi. Haber bizim.

Peki bu da keşfet. Keşfete düşmesi demek tüm internet okurlarının önüne bu haber düşüyor demek. En büyük vitrine.

Bir AVM düşünün. AVM’nin en öndeki vitrine. Oraya T24’ü düşürüyor. T24 bizden 3 saat sonra aldı o haberi ve bizden haberimiz.

Kaynak göstererek bizim haberimizi yaptı ve tüm okur mesela bugün bizim haberimiz üzerinden T24’e gönderildi. Dün bambaşka bir yere. O gün bambaşka bir yere.”

"HANİ ÖZGÜN İÇERİĞİ ÖDÜLLENDİRİYORDUNUZ?"

Google’ın sıkça öne sürdüğü "özgün içeriğe öncelik" ilkesine karşılık, gerçek uygulamada bunun tersinin yaşandığını anlatan Babaeker, yaşanılan örnekleri şöyle sıraladı:

"Hani siz özgün içerikleri ödüllendiriyordunuz? Hani siz kopya içeriği arka sıralara atıyordunuz? Hayır. Siz kopya seviyorsunuz demek ki.Buna bir cevap alamamamız çok tuhaf değil mi?

Yani küresel bir devsin. Ben okura istediğim haberi, istediğim yerden okuturum. İstediğim haberi okutmam, istediğime kızdırırım, istediğime güldürürüm ama bunun da hesabını kimseye vermem. Ya böyle bir düzen olabilir mi?"

Halk TV ailesine bir çağrımız var!

Babaeker, spor haberlerinden örneklerle çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi.

Babaeker, Halktv.com.tr'nin hazırladığı, görselleri bile özgün şekilde oluşturulan haberlerin saatler sonra başka siteler tarafından kopyalanmasına rağmen sıralamada o sitelerin öne çıktığını kare kare gösterdi.

Babaeker, şunları dile getirdi:

" Bir site var. Böyle çok yer var. Bizim spor servisimiz bir haberi yapıyor. Bir süre sonra onlar da aynı haber.

Biz bu haberi ‘Erman Toroğlu Galatasaray’ı yenecek takımı açıkladı’ biz 27 Nisan’da pazar günü saat 21:42’de yayınlamışız bu fotoğrafla.

O site aynı gün 23:08’de, bir buçuk saat sonra alıyor. Aynı fotoğrafı kullanıyor.

Bu fotoğrafı bulamazsınız. Biz çünkü ekran görüntüsünden screenshot alıp yapıyoruz bu fotoğrafları. Özgün olsun diye.

Aynı fotoğraf, aynı başlık, aynı başlık. Ya olabilir mi böyle bir şey?

Bakın ‘Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu’ biz 24 Ağustos Pazar günü 9.34, aynı fotoğraf. 24 Ağustos Pazar 17:44. Aynı başlık ya"

Google aramalarına değinen Babaeker, şunları ifade etti:

"Gelelim Google aramalara. Kim daha önce çıkıyor? Bizim haberimiz, aynı fotoğraf, aynı başlık, haberin içi de aynı bu arada. Virgülüne bile dokunmadan.

Ama araya Sinan Engin diye o gün o çıkıyor ilk sayfada. Biz yokuz. Yine kim bilir kaçıncı sayfadayız.”

Aynısını Ahmet Çakar’a haber için de söyleyeyim. ‘Ahmet Çakar Osmanlı bekleyen tehlikeyi açıkladı’ biz 20 Ağustos 9.25’te yayınlamışız.

O yine akşama doğru fark etmiş, almış. Yine aynı haber. Yine biz ekran görüntüsünden aldığımız bize özel bir fotoğraf.

Aynı virgülüne kadar aynı haberi, her şeyini kopyaladığında bakın kim birinci çıkıyor? Trafik kime gidiyor? Gene aynı. Ve biz yokuz ilk sayfada. Biz yokuz. Yokuz.”

"BU MEDYA TERÖRÜDÜR"

Tüm bu örneklerin ardından Babaeker, yaşananları bir sansür, ambargo ve terör olduğunu vurguladı:

“Bu emek hırsızlığı, bu kapkaç değil mi? Bu bir terör değil mi? Yani akıl alır bir şey değil.”

Google’ın iletişim taleplerine yanıt olarak yalnızca standart metinlerle döndüğünü, bu metinlerin hiçbir somut açıklama içermediğini söyleyen Babaeker şöyle devam etti:

"Google bu sansür ambargoyu sorsanız işte diyeceklerdir ki size, sabit metinleri var. Onu göndereceklerdir.

Bu, bunu da göndermeleri zor yani. Ciddiye alıp sizinle ya bir kapalı kutu. Kimseye hesap vermem. Kimseye cevap vermem. Böyle bir yer Google.

Diyelim ki bir şekilde size bir cevap gönderdiler. Bir sabit yazı, standart bir yazı gönderiyorlar.

Orada işte der ki içerikleriniz özgün olsun. Ya ben şunu soruyorum Google’a: Halk TV’yi neden sansürlüyorsunuz?

Şöyle dediniz diyelim ki: Haberleriniz özgün değil. İçeriklerinizde şu sıkıntılar var. Haberlerinizde clickbait var. İçerikleriniz kısa.

Diyelim ki bunları söylediniz. O zaman tamam. Böyle bir gerekçe mi sundunuz?

Peki sürekli öne çıkardığınız sitede bu sorunlar yok mu? Yok mu? Ya böyle bir şey olabilir mi?"

HALK TV İZLEYİCİSİNE ÇAĞRI! AMBARGOYU BİRLİKTE DELELİM

Babaeker, Halk TV izleyicilerine doğrudan çağrıda bulunarak Google ambargosuna karşı çözüm yolunun doğrudan erişimden geçtiğini söyledi: