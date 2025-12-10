Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun

Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun
Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin baro başkanları, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi'ndeki ceza indirimleri ve infaz kolaylığı sağlayacak düzenlemelerin deprem suçlularını etkilememesi için bu suçların "açık ve ayrıksı bir kategori olarak düzenlemenin dışında bırakılması" çağrısında bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenirken, deprem bölgesindeki baro başkanları teklif hakkında endişelerini dile getirdi.

Adana Baro Başkanı Volkan Böke, ceza indirimlerinin depremde meydana gelen ölüm ve yaralanmalara ilişkin soruşturmaları etkileme potansiyelinin toplumda haklı bir kaygıya neden olduğunu belirtti. Böke, deprem suçlarındaki sorumluluğun imar mevzuatına aykırılıklar ve denetim ihlalleri gibi ağır fiillerden kaynaklandığını vurgulayarak "Bu nedenle, deprem suçlarının genel ceza indirimleriyle veya yargılamayı hızlandırmaya yönelik teknik düzenlemelerle aynı kapsamda değerlendirilmesi, hukuki tutarlılık bakımından sorunlu olduğu kadar, toplumda cezasızlık algısı oluşturma riski de taşımaktadır." dedi.

Böke, TBMM'ye çağrıda bulunarak, deprem kaynaklı ceza yargılamalarının kamu düzeni ve toplumsal güven bakımından düzenlemenin dışında bırakılması gerektiğini söyledi.

"ERKEN SALIVERME GERİ ÇEKİLMELİ"

Hatay Baro Başkanı Hatay Tut ise özellikle 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesiyle getirilen "erken salıverme/denetimli serbestlik" düzenlemesine dikkat çekti. Tut, bu maddenin suç türü ayrımı gözetmeksizin erken salıverme imkanı tanıdığını ve bu haliyle deprem dosyalarının cezai ve toplumsal sorumluluğunu fiilen ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

Tut, ceza dosyalarının büyük bölümünün hala bilirkişi incelemesi aşamasında olduğunu belirterek, infaz rejiminde kapsamlı değişiklik yapılmasının cezaların caydırıcılığını ve kamu güvenini zedeleyeceğini savundu. Hatay Tut, TBMM'ye seslenerek, "Adaletin tesisi, tüm sorumluların hesap vermesi ve mağduriyetlerin unutulmaması adına bu düzenleme geri çekilmelidir" çağrısında bulundu.

"HAKKANİYETLİ BİR İSTİSNA GEREKİR"

Osmaniye Barosu Başkanı Ahmet Şefik Akın da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının taleplerinin "özenle ve önemle ele alınması gerektiğini" dile getirdi. Akın, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına atıfta bulunarak, suçun niteliği ve toplumsal etkisine göre farklı infaz rejimlerinin kabul edilebileceğini söyleyerek, "Suçun neticelerinin ağırlığı, topluma verdiği ve vermesi beklenen müstakbel zarar ve sonucundaki adalet beklentisi gözetildiğinde, deprem suçlarının genel indirim veya kolaylaştırıcı infaz hükümlerinden istisna tutulması; hukuk devleti ve ölçülülük ilkeleri açısından daha hakkaniyetli olacaktır." dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

