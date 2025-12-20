Son Dakika | Zihni Çakır tutuklandı

Son Dakika haberi...İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zihni Çakır tutuklandı.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zihni Çakır'ın tutuklandığını duyurdu.

ekran-goruntusu-2025-12-20-230904.png

BAKAN İLE SARAN'IN GÖRÜŞMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında adli kontrol hükmü uygulanan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeyi eleştirdiği bir paylaşım yapmıştı.

Son Dakika | Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı!Son Dakika | Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı!

"MAKAM SAHİPLERİ O MAKAMLARIN İZZETİNİ MUHAFAZA İÇİN AZAMİ DİKKATİ GÖSTERMELİ"

Zihni Çakır, 19 Aralık tarihli paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet Bakanlığında bizzat Bakanlık makamında gerçekleşen ve Adalet Bakanı tarafından paylaşılıp duyurulan şu samimi ziyaretten sadece 2 gün sonra Steven Sadettin ile ilgili uyuşturucu dahil kapsamlı bir soruşturma kapsamında Steven Sadettin’in evinde arama yapılması bu esnada şahsın yurt dışında olması…

İşte bu yüzden makam sahipleri o makamların izzetini muhafaza için azami dikkati göstermeli.

Şimdi Steven Sadettin’in evinde yapılan arama diyelim “temiz” çıktı; bu “temizliği” kamuoyu nasıl yorumlayacak?

Steven Sadettin’in bu görüşmeden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmış olma sebebinin takımın Basket maçına gidiş olduğuna kaç kişi ikna olacak?"

ekran-goruntusu-2025-12-20-231037.png

NE OLMUŞTU?

İş insanı ve Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran, yurt dışında bulunduğu sırada uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran, hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra yaptığı açıklamada ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini belirtmiş ve açıklamasından saatler sonra yurda dönmüştü.

Saran, bugün sabah saatlerinde ise ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitmişti. Saran, uyuşturucu testi yapılması adına kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Kan ve saç örneği alınan Saran, tekrar adliyeye götürülerek savcılıkça ifadesi alınmış, sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

