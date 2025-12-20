Son Dakika | Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş insanı ve Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CEBECİ İLE MESAJLAŞMALARI SORULDU

Sadettin Saran'a savcıkta, Ela Rumeysa Cebeci ile aralarında geçen bazı mesajlaşmalar soruldu.

Ela Rumeysa Cebeci ile yaklaşık 3 sene önce, Cebeci'nin kendisine mesaj atmasından dolayı tanıştıklarını söyledi.

İşte Saran'a sorulan o mesajlaşmalar:

Sadettin Saran savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ondan bahsediyorum. O akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyorum. Ben akşam puro içtim. Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti. Ela'nın "kafam hala güzel o nasıl bir şeydi" şeklinde ki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır. "Ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum, acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine Evet evet. Çok kafa isimler kafaları kelle aliyorlar. Esra hanım gönderdiler. 3 gün önce ki Esra Hanım çok uzun yıllardır Diğdem CINER'in sağ koluydu. Show'un başındaydı. İnsanları, spikerleri falan çıkarma değil kafaları koparıyorlar. Bakalım neler olacak bitecek, bekleyip göreceğiz ama bir dizayn var. Lütfen sen de Kenan Beyle aram düzelt bak bu benim için çok önemli bir şey, çok mutlu olurum bunu yaparsan" şeklinde ki mesajda ise ben Kenan TEKDAĞ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rumeysa TV100 kanalından Show TV'ye geçerken kendisini uyardım. Kenan'ın kötü kalpli, tehlikeli ve karanlık ilişkileri olduğunu söyledim. Ondan dolayı Kenan TEKDAĞ ile mesajlar atmış olabilir."

SARAN'DAN 'METAFOR' SAVUNMASI

"Yine mesaj içeriğinde "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" mesajda ise yine aynı şekilde izlediğimiz bir filmde ki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz. Hatta Ela Rumeysa'ya en son birkaç hafta önce ilk gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra bir geçmiş olsun mesajı da attım. Kendisi de bana "İnan ben böyle bir şey yapmadım" tarzında cevap vermişti. Birlikte uyuşturucu madde içmiş olsaydık bana böyle bir cevap vermezdi ya da "bana inan" demezdi. Ben de ona "sana inanmak istiyorum" şeklinde cevap vermiştim."

"TEK BİR BAĞIMLILIĞIM VAR; O DA SPORDUR"

"Yine Ela'nın şeklindeki mesajı da yukarıdaki savunmamla aynıdır. Bu mesajlar dediğim gibi izlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklindeki esprilerdir. Zaten bu kadar aleni bir şekilde konuşmamız da bı işin espri olduğunu göstermektedir. Gerçek olsa bu kadar aleni konuşulmazdı. Benim bu hayatta tek bir bağımlılığım var; o da spordur. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde de uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum."

"ÇALIŞAN SİNEKLERİ KOVMAK İÇİN BAHÇEDE LAVANTA YAPRAĞI YAKMIŞ"

"İstanbul'da ki evimde misafir odası olarak kullanılan odada cam kutu şeklinde kapağında GoStak yazılı kavanoz şeklinde ki madde uyuşturucu madde kalıntısı değildir. Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimal camda ki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Zaten inceleme sonucunda anlaşılacaktır. Assos'ta ki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak; o evde çalışan hizmetliyi aradım. Bunlar ne diye sordum. Assos'ta ki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da anılar geldi. Anıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır."

"İLK TEST POZİTİF ÇIKMIŞ OLABİLİR"