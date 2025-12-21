Mezarlıkta park halindeki otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, her iki gencin de vücutlarında kesici aletle oluşmuş yaralar tespit edildi.

Gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun netleşmesi için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.