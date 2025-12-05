Kadına tasma takıp gezdirmişti: İstenen ceza belli oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Büyükhendek Caddesi'nde Ekim ayında meydana gelen olayda, gündüz vakti U.Y.(27) isimli şüpheli, kalabalık ortasında N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirmişti.

Videoda erkek şüpheli, kadının kedi sesi çıkardığı esnada "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" şeklinde skandal ifadeler kullanırken, kadının dizlerinin üzerine çöküp yürüdüğü görüldü.

Boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi! İkisi de gözaltına alındı

TUTUKLANDILAR

U.Y.'nin skandal anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan tutuklandı. Paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Öte yandan görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Uras U. ve Nurgül B.’nin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.