Boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi! İkisi de gözaltına alındı

Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'nda bir erkek 57 yaşındaki bir kadını tasma ile sokakta gezdirdi. Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da 21 yaşındaki bir erkek, boynuna tasma taktığı 57 yaşındaki bir kadını Beyoğlu sokaklarında gezdirdi.

Marmaray'da tekme ve yumruklu kavgaMarmaray'da tekme ve yumruklu kavga

KADINI TASMA İLE BEYOĞLU'NDA GEZDİRDİ

İstanbul sokakları ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Beyoğlu'nda 21 yaşındaki erkek boynuna tasma taktığı bir kadını gezdirdi. Galata Kulesi çevresinde tasma ile gezdirilen kadın, erkeğin talimatıyla miyavlayıp havladı.

O esnada erkek, "Kadınlar balmumu, onları nasıl eğitirsen öyle olur" sözlerini sarf etti.



GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada paylaşılan o anlar kamuoyunun tepkisine neden olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri söz konusu kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla 21 yaşındaki erkek ve 57 yaşındaki kadının İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

