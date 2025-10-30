Marmaray'da tekme ve yumruklu kavga

Yayınlanma:
İstanbul'un Pendik'te iki grup arasında Marmaray'da tekme ve yumruklu kavga yaşandı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Pendik Marmaray İstasyonu'nda, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.

marmaray-kavga-2.jpg

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

pendik-marmaray-kavga.jpg

Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

