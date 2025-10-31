Galata'daki tasmalı yürüyüşe tutuklama! Kadını yerde sürükleyip miyavlatmıştı

Galata'daki tasmalı yürüyüşe tutuklama! Kadını yerde sürükleyip miyavlatmıştı
Yayınlanma:
İstanbul'da bir kadına tasma takıp kedi gibi yürüten erkek ve miyav sesi çıkartan kadın tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi mevkiinde bir erkek, bir kadını tasma ile gezdirdi. Kadın bir hayvan gibi yerde dört ayak üzerinde gitmeye çalışıp miyavladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Dün gözaltına alınan tasmalı kadın ve ona tasma takan erkek tutuklandı.

"İTAAT KIZ BAĞLAMA YÖNTEMİ" DİYE PAYLAŞILDI

Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre, 29 Ekim 2025’te sosyal medyada yayılan video üzerine derhâl soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Beyoğlu Galata Kulesi çevresinde kaydedildiği belirtildi.

Videoda U.U.’nun, N.B. adlı kadının boğazına kemeri tasma gibi taktığı, ardından “Miyavla, kadınlar balmumu gibidir, onları nasıl eğitirsen öyle olur” dediği, kadının ise dizlerinin üzerinde yürüyerek “miyav” sesleri çıkardığı tespit edildi.

infial-yaratan-goruntuler-tasma-taktigi-kadini-sokak-sokak-dolastirdi.webp

Savcılığa göre U.U., söz konusu videoyu sosyal medya hesabından “İtaat kız bağlama yöntemi” başlığıyla paylaştı ve paylaşımda “Erkekler her zaman lider ve yönetici olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Başsavcılık, eylemin gerçekleştiği yer, görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılması ve içeriğin niteliği dikkate alındığında olayın “kadınlara saygısızlığın ötesinde, halkın bir kesimine karşı şiddete teşvik edici ve düşmanca tavırları pekiştirici” olduğunu belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

