Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Personel maaşlarının ödendiği bilgisayarları da aldılar

Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklu olduğu Beşiktaş Belediyesi'ne haciz işlemi uygulandı. Haczin nedeni ise 28 milyon lira değerindeki faktöring şirketi borcu.

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAMINDAKİ KOLTUKLAR BİLE HACZEDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre haciz işlemleri 3 gündür devam ediyor. Tüm katlarda yapılan haciz işlemlerinde belediye başkanının makam odasındaki eşyalar ve belediyedeki; koltuk, masa ve sandalyeler ile çok sayıda bilgisayar haczedildi.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARININ ÖDENDİĞİ BİLGİSAYALAR DA HACZEDİLDİ

Haciz kapsamında alınan bilgisayarlardan belediye personellerinin maaşlarının da ödendiği bilgisine ulaşıldı.

TMSF DE AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ALACAKLARI İÇİN HACİZ KARARI ALDI

Belediyeye yapılan 28 milyonluk haciz işlemlerinin yanı sıra TMSF'nin Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi’ndeki 465.255.173 TL alacağı için haciz kararı aldırdığı öğrenildi. İsmail Saymaz tarafından yapılan paylaşım şu şekilde: