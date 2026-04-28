Çorlu’da feci kaza, otomobil takla attı: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün hareket ettirdiği başka bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Önerler Mahallesi mevkisindeki Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda kontrolden çıkan bir araç metrelerce takla atarak durabildi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ YOLA ÇIKINCA ÇARPIŞMA KAÇINILMAZ OLDU

Kaza akşam saatlerinde Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde kaydedildi. C.U. idaresindeki otomobil park halindeyken sürücüsünün hareket ettirip ana yola çıkış yapmaya çalıştığı sırada E.G. yönetimindeki 34 PIY 029 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan E.G. kontrolündeki otomobil yol üzerinde yaklaşık 25 metre boyunca taklalar atarak sürüklendi.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Olayı gören vatandaşların acil yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Her iki otomobilde bulunan ve aralarında 2 çocuğun da yer aldığı toplam 5 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde kazanın oluş şekli ve otomobilin takla attığı anlar net bir şekilde görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

