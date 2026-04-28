Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu

Bahama bayraklı çoğunluğu ABD vatandaşı 4 bin 600 kişilik kafileyi taşıyan gemi, tur programı kapsamında Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

Gemiden ayrılan turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretçilerin bir kısmı ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı. (AA)

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.