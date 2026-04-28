13 yaşındaki çocuk direksiyon başında yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul Sultanbeyli’de polisin asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobili 13 yaşındaki çocuğun kullandığı, babasının ise yan koltukta oturduğu belirlendi. Araç sahibine 40 bin lira para cezası kesilirken polis memuru, "Birilerini mutlu edeceğim diye başkalarının kabusu olamazsın" sözleriyle duruma müdahale etti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği rutin asayiş uygulaması kapsamında bir otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın sürücü koltuğunda 13 yaşında bir çocuğun oturduğu tespit edildi.

BABASI YANINDA ARAÇ KULLANDI

Polis ekiplerinin incelemesinde, 13 yaşındaki çocuk trafikte seyir halindeyken babası M.Ç.’nin de yan koltukta olduğu belirlendi. Hem çocuğun hem de çevredekilerin can güvenliğinin söz konusu olduğu olayda, trafik polisleri baba ve çocuğa uyarılarda bulundu.

POLİSTEN BABAYA: BAŞKALARININ KABUSU OLAMAZSIN

Denetimi gerçekleştiren trafik polisi, 13 yaşındaki çocuğa "Senin biraz büyümen lazım" diyerek seslendi. Polis memuru, yan koltukta oturan baba M.Ç.’ye ise şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların hayatını tehlikeye atamazsın. Birilerini mutlu edeceğim diye başkalarının kabusu olamazsın. Senin çocuğu bu arabayı vermen hata. Çocuk daha 13 yaşında, çocuğa araba verilmez."

Çocuk sürücü sarhoş sürücüyle çarpıştıÇocuk sürücü sarhoş sürücüyle çarpıştı

ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemede, çocuğun kullandığı otomobilin bir başka şahsa ait olduğu anlaşıldı. Araç sahibine, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil, polis ekiplerinin nezaretinde çekici yardımıyla otoparka çekildi. Emniyet birimleri olayla ilgili resmi inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Ağa takılan yavru yunus balıkçılar sayesinde kurtuldu
Ağa takılan yavru yunus balıkçılar sayesinde kurtuldu
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 kişi tutuklandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 kişi tutuklandı