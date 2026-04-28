13 yaşındaki çocuk direksiyon başında yakalandı

Olay, saat 23.15 sıralarında Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği rutin asayiş uygulaması kapsamında bir otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın sürücü koltuğunda 13 yaşında bir çocuğun oturduğu tespit edildi.

BABASI YANINDA ARAÇ KULLANDI

Polis ekiplerinin incelemesinde, 13 yaşındaki çocuk trafikte seyir halindeyken babası M.Ç.’nin de yan koltukta olduğu belirlendi. Hem çocuğun hem de çevredekilerin can güvenliğinin söz konusu olduğu olayda, trafik polisleri baba ve çocuğa uyarılarda bulundu.

POLİSTEN BABAYA: BAŞKALARININ KABUSU OLAMAZSIN

Denetimi gerçekleştiren trafik polisi, 13 yaşındaki çocuğa "Senin biraz büyümen lazım" diyerek seslendi. Polis memuru, yan koltukta oturan baba M.Ç.’ye ise şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların hayatını tehlikeye atamazsın. Birilerini mutlu edeceğim diye başkalarının kabusu olamazsın. Senin çocuğu bu arabayı vermen hata. Çocuk daha 13 yaşında, çocuğa araba verilmez."

Çocuk sürücü sarhoş sürücüyle çarpıştı

ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemede, çocuğun kullandığı otomobilin bir başka şahsa ait olduğu anlaşıldı. Araç sahibine, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil, polis ekiplerinin nezaretinde çekici yardımıyla otoparka çekildi. Emniyet birimleri olayla ilgili resmi inceleme başlattı. (DHA)