Çocuk sürücü sarhoş sürücüyle çarpıştı

Eskişehir’de 15 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1,43 promil alkollü olduğu belirlenen bir otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, iki sürücüye ve bir araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. T.U.Ö. (46) yönetimindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil ile E.S. (15) kullandığı 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

YOLCU YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir aydınlatma direğine çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.D.T. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

İKİ SÜRÜCÜDEN BİRİ EHLİYETSİZ, DİĞERİ ALKOLLÜ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın sürücüsü E.S.’nin 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edildi. Diğer sürücü T.U.Ö.’nün ise 1,43 promil alkollü olduğu belirlendi.

CEZALAR KESİLDİ

Sürücü E.S.’ye “ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve kaza yerinde gerekli önlemleri almamak” suçlarından 43 bin 718 lira idari para cezası uygulandı. Aracın sahibi olan babasına ise 40 bin lira ceza kesildi.

Diğer sürücü T.U.Ö.’ye “alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde gerekli önlemleri almamak ve eski tip sürücü belgesi kullanmak” suçlarından 33 bin 431 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, şirkete ait olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

