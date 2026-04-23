Irmakta arama yapılırken cesedi bulundu: Acı detay ortaya çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 Nisan’da Berdan Irmağı’na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan’dan (18) bir daha haber alınamamıştı. Genç için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, ırmak üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İzmir'de karanlık gece: 18 yaşındaki Can vuruldu ceset bulununca ev alev aldı

CESET SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Esenyurt’ta dehşet: Rezidans koridorunda vurulmuş iki ceset bulundu

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI: 3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Yapılan araştırmada, ölü bulunan kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal (33) olduğu öğrenildi. Muslukal’ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaplan’ın aranmasına ise devam edildiği bildirildi.

