İzmir'de karanlık gece: 18 yaşındaki Can vuruldu ceset bulununca ev alev aldı

İzmir'de şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Konak ilçesi Süvari Mahallesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz 18 yaşında olan Can Muhammed Gökdemir, tartıştığı 21 yaşındaki C.B. tarafından tabancayla vurularak hayattan koparıldı. Cinayetin işlendiği evde, gencin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından yangın çıkması dikkat çekti.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Süvari Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Evde bulunan Can Muhammed Gökdemir ile C.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine C.B., yanında bulundurduğu tabancayı ateşleyerek Gökdemir'i vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ZANLI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli C.B.'yi kısa sürede takibe aldı. Ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

CESET BULUNDUKTAN SONRA EVDE YANGIN ÇIKTI

Cinayet mahallinde yaşananlar sadece silahlı saldırıyla sınırlı kalmadı. Gökdemir'in cesedinin bulunmasının hemen ardından, cinayetin işlendiği müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Emniyet güçleri, cinayet ve ardından çıkan şüpheli yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.