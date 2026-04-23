CHP’li Murat Emir’den Tom Barrack’a sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’yi “güçlü otoriter eğilimleri olan hibrit bir rejim” olarak tanımlamasına tepki göstererek, AKP iktidarının bu sözlere sessiz kalmasını eleştirdi. Emir, “Türkiye kabile devleti değildir; rotamız kayıtsız şartsız tam demokrasidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’ye yönelik son açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Emir, iktidarın bu “hadsizliğe” sessiz kalmasını da hedef aldı.

EMİR: “MÜSTEMLEKE VALİSİ KILIKLI ŞAHIS”

Emir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarının ısrarla sessiz kaldığı Tom Barrack hadsizliğini sürdürüyor! Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan 'güçlü otoriter eğilimleri olan hibrit bir rejim' olarak tanımlayıp, Körfez monarşileriyle aynı kefeye koyan bu müstemleke valisi kılıklı şahsa iktidar cephesinden neden tek kelime itiraz gelmiyor? Cevabı çok açık. Çünkü bu istenmeyen adam, tam da sarayın duymak istediği şeyi söylüyor”

“İSRAİL’E ‘CANLI DEMOKRASİ’, TÜRKİYE’YE HİBRİT REJİM”

CHP’li vekil, Barrack’ın İsrail’e yönelik övgülerini de hatırlatarak şunları kaydetti:

“İsrail’e 'canlı demokrasi' güzellemesi yapıp, Türkiye'ye Orta Doğu'nun otoriter/hibrit rejim gömleğini layık gören bu pragmatist tüccar zihniyetine de onun vereceği onaya muhtaç olanlara da geçit vermeyeceğiz. Türkiye kabile devleti değildir; rotamız bu şahısların biçeceği monarşik istikrar değil, kayıtsız şartsız tam demokrasidir”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

