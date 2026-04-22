Okullardaki güvenlik maliyeti velilerin sırtına mı binecek? Ailelerden 'katkı payı' istendi

Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullardaki güvenlik zafiyeti yeniden tartışmaların odağına girdi.

Özellikle Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ildeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında 2'şer polis görevlendirileceğini duyurulmuştu.

Son Dakika | Okullara 24 saat polis devriyesi geliyor! Yusuf Tekin duyurdu

Yusuf Tekin, ülke genelinde okullardaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıldığını duyurmuştu. Ancak bu önlemlerin mali yükünün devlet okullarında velilerin omuzlarına bırakıldığı iddia edildi.

Gazete Pencere'nin haberine göre, Gaziantep’te bazı ilkokul ve ortaokulların, alınacak güvenlik önlemleri kapsamında "oluşacak giderlerin karşılanabilmesi adına" para talep edildiği iddia edildi.

Okul yönetimi tarafından velilere gönderildiği iddia edilen bir mesaj içeriğinde, Siverek ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları hatırlatılarak, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okulda güvenlik personeli görevlendirileceği belirtildi.

Söz konusu mesajda, bu kapsamda oluşacak giderlerin karşılanabilmesi adına velilerden "400 TL katlı payı" istendi.

Velilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli velilerimiz, Önce Şanlıurfa Siverek ve sonrasında Kahramanmaraş da yaşanan vahim olaylar sizleri olduğu kadar bizleri de derin bir üzüntüye boğmuştur. Rabbimiz bir daha böyle acı olaylar yaşatmasın.

Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi hepimizin en büyük önceliğidir. Bu doğrultuda, *...* İlkokulu ve *...* Ortaokulu'nun ortak iş birliği ve Okul Aile Birliklerimizin desteğiyle okullarımızda güvenlik personeli görevlendirilmesi planlanmaktadır.

Alınacak bu önlem kapsamında oluşacak giderlerin karşılanabilmesi adına BU DÖNEM SONUNA KADAR 400 TL KATKI PAYI TALEP EDİLMEKTEDİR."