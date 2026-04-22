Okullardaki güvenlik maliyeti velilerin sırtına mı binecek? Ailelerden 'katkı payı' istendi

Okullardaki güvenlik maliyeti velilerin sırtına mı binecek? Ailelerden 'katkı payı' istendi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından, okullardaki güvenlik zafiyeti yeniden gündeme geldi. Yusuf Tekin, 81 ildeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında 2'şer polis görevlendirileceğini açıklamıştı. Ancak buna rağmen Gaziantep'te bazı okulların, güvenlik görevlisi maliyetini karşılamak için velilerden para istediği iddia edildi.

Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullardaki güvenlik zafiyeti yeniden tartışmaların odağına girdi.

Özellikle Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ildeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında 2'şer polis görevlendirileceğini duyurulmuştu.

GÜVENLİĞİN MALİ YÜKÜ VELİLERİN SIRTINA MI BIRAKILDI?

Yusuf Tekin, ülke genelinde okullardaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıldığını duyurmuştu. Ancak bu önlemlerin mali yükünün devlet okullarında velilerin omuzlarına bırakıldığı iddia edildi.

Gazete Pencere'nin haberine göre, Gaziantep’te bazı ilkokul ve ortaokulların, alınacak güvenlik önlemleri kapsamında "oluşacak giderlerin karşılanabilmesi adına" para talep edildiği iddia edildi.

MESAJDA SALDIRILAR HATIRLATILDI

Okul yönetimi tarafından velilere gönderildiği iddia edilen bir mesaj içeriğinde, Siverek ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları hatırlatılarak, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okulda güvenlik personeli görevlendirileceği belirtildi.

Söz konusu mesajda, bu kapsamda oluşacak giderlerin karşılanabilmesi adına velilerden "400 TL katlı payı" istendi.

VALİERDEN 400 LİRA İSTENDİ

Velilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli velilerimiz, Önce Şanlıurfa Siverek ve sonrasında Kahramanmaraş da yaşanan vahim olaylar sizleri olduğu kadar bizleri de derin bir üzüntüye boğmuştur. Rabbimiz bir daha böyle acı olaylar yaşatmasın.

Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi hepimizin en büyük önceliğidir. Bu doğrultuda, *...* İlkokulu ve *...* Ortaokulu'nun ortak iş birliği ve Okul Aile Birliklerimizin desteğiyle okullarımızda güvenlik personeli görevlendirilmesi planlanmaktadır.

Alınacak bu önlem kapsamında oluşacak giderlerin karşılanabilmesi adına BU DÖNEM SONUNA KADAR 400 TL KATKI PAYI TALEP EDİLMEKTEDİR."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

