AKP sessiz kaldı ama Ahmet Hakan bile Tom Barrack'a yüklendi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda söz alarak bölge için monarşi modelinde ısrarcı olan ifadeler kullandı. Barrack, "Orta Doğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu" açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde demokrasiyi eleştiren bu sözlere iktidar cephesinden herhangi bir eleştiri gelmedi. İktidar kanadı sessizliğini korurken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında konuya değinerek Barrack'ı eleştiren isimler arasına katıldı. Hakan yazısında, "Tom Barrack sorununu Tom Barrack çıkarıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle ki: Konuşurken lafının nereye gittiğinin asla farkına varamıyor, dan dun konuşuyor. Çarpıtılmaya, yanlış anlaşılmaya süper elverişli cümleler kuruyor. ABD’nin bölgeye demokrasi getirmekten vazgeçtiğini anlatırken bile yanlışlar yapıyor. Tam bir yürüyen iletişim faciası Tom Barrack. İşin kötüsü şu: Bunu hiç dert etmiyor."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BÜYÜKELÇİYE "İSTENMEYEN ADAM" İLANI

İktidarın sessiz kaldığı açıklamalara ana muhalefetten yanıt gecikmedi. İlerici Küresel Seferberlik toplantısı için İspanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'li büyükelçinin Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini, aksi takdirde bir daha Türkiye'de görev yapmaması gerektiğini vurgulayan Özel, Barrack'ı "istenmeyen adam" ilan etti. Özel konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Atatürk'ün dünyanın en güzel şehri dediği Antalya'da, bir monarşiden sonra Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra monarşiyi reddedip demokrasiyi getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede gelip de bu demokraside demokrasiyi eleştirip monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir. Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır, persona non grata'dır. Ve bu vakitten sonra biz Tom Barrack'ı Türkiye Cumhuriyeti'nde istenmeyen insan ilan ediyoruz. Bir dakika daha burada ne Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil edebilir, ne de Antalya'da gelip bu topraklarda 'Demokrasi çok, bu bölgede monarşi işliyor, güçlü liderlik lazım, insan hakları falan deyip de monarşileri eleştirmemeliyiz, hatta güçlü liderlik için demokrasiden fedakârlık etmeliyiz' sözlerini tam bir hadsizlik olarak görüyorum. Ve bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barrack'ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir."

İMAMOĞLU: HÜKÜMET TARAFINDAN MUHATAP ALINMASI ACİZLİK

Özgür Özel'in ABD'li büyükelçiyi "istenmeyen adam" ilan etmesinin ardından tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Barrack'ın sözlerini eleştirdi. Son açıklamaları dikkatle takip ettiğini belirten İmamoğlu, Barrack'ın yaklaşımının açık bir çelişki içinde olduğunu ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aynı zamanda büyükelçinin hükümet tarafından hala muhatap alınmasını acizlik olarak belirten İmamoğlu, kendi pusulalarının demokrasi, hukuk ve millet iradesi olduğunun altını çizerek şu mesajı paylaştı: