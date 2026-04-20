Lüks araçlarıyla AVM otoparkında drift! Bir araba parası ceza yediler

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezi otoparkında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

700 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

28 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen olayla ilgili yürütülen soruşturmada, kimlikleri tespit edilen B.G. (23), A.S.C. (24), F.Ş. (23), C.P. (19) ve M.A. (22) isimli sürücüler 19 Nisan Pazar günü gözaltına alındı. Trafik ekipleri, "drift atmak" suçundan sürücülere toplam 700 bin lira tutarında idari para cezası kesti.

EHLİYETLERE EL KONULDU VE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücülerden 4'ünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, bir sürücünün ehliyeti ise 5 yıl içinde ikinci kez aynı ihlali gerçekleştirmesi sebebiyle iptal edildi. Ayrıca, M.A. idaresindeki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)