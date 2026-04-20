Genç kadını çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı! Uzaklaştırma kararı faciayı engelleyemedi

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde, 25 Mart günü meydana gelen olayda, M.Ç. (33) isimli saldırgan, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızını görmek istediğini belirterek eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı. M.Ç., parkta bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda tenha bir sokakta Havva Ç.'ye bıçakla saldırdı.

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI!

17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Havva Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.Ç. isimli saldırgan ise gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

“9 YIL BOYUNCA BANA ADETA KABUSU YAŞATTI”

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Havva Ç., 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını aktararak “25 Mart’ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 kez bıçakladı. Bunları 4 yaşındaki kızımın gözü önünde yaptı. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı” sözlerini sarf etti.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM”

“Aklında beni öldürmek varmış. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı” diyen genç kadın, “Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)