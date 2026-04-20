Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Halk TV'ye konuştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bu hamle üzerine Başsavcılık, Ayşe Ünlüce ile geçen hafta ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

Başsavcılığın hamlesinin ardından Başkan Ayşe Ünlüce, suç duyurusuna konu olan su tarifesi düzenlemesinin detaylarını anlattı.

Halk TV'ye konuşan Ünlüce şunları söyledi:

"BİZ DÜZELTMEYE ÇALIŞIRKEN..."

"2025 Kasım ayında tarifeleri yeniden düzenledik. AK Partililer tarifelerde hatalı uygulama olduğunu söylediler. Konudan onların basın açıklaması yapmasıyla haberimiz oldu. Genel kurul ve komisyonları olağanüstü topladım, bilgi verdim. Kendim de inceleme başlattım zaten. Biz bunu düzeltmeye çalışırken, onlar belgede sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Ortada bir kamu zararı yok. İncelemeler ve soruşturma sonucunda hukuki olarak ben de gereğini yapacağım. Birine ya da kendimize sağladığımız bir çıkar yok. Verilemeyecek hesabımız yok. Bundan sonrasına yargı karar verecek. Yargıya herkes saygılı olmalı. Yargı kararına biz de gereğini yapacağız. Hukuki süreç tamamlanmadan yargısız infaz yapılmamalı."

AKP'li Başkan şikayet edince CHP'li Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni istendi

"KARALAMA KAMPANYASINA İZİN VERMEYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ünlüce hakkında soruşturma izni istenmesine tepki gösterdi. Zeybek sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Eskişehir halkının onurlu oylarıyla göreve gelen Ayşe Ünlüce Başkanımızı karalama kampanyalarına asla izin vermeyiz. AK Parti İl Başkanının talebiyle soruşturma izni istenmesi, bu utanç düzeninin nasıl işlediğini halkımıza bir kez daha göstermiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yenildiniz, önümüzdeki ilk genel seçimde de yenileceksiniz. Kirli algılar değil, halkın vicdanı son sözü söyleyecek."